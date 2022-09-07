國中女師誘惑男學生「廁所壞壞」！百萬YTR認了：是真的
知名百萬YouTuber聖結石，即便近年來成功靠著NFT事業賺進千萬，減少影片產量，不過，他仍不忘透過創作分享生活。近日，聖結石就透露，他正為Podcast錄製新單元，並找大家一同分享蠢事，結果其中一名觀眾竟自爆，曾被女老師叫到廁所，後續發展更讓他相當震驚。
聖結石昨（6）日在臉書分享，今年最讓他驚嚇的事「我錄一個新單元是告解室，就讓大家把之前做過的蠢事告解一下！」結果其中一名投稿的男觀眾竟然自爆，他曾在放學時被國中的女老師叫去廁所，「聲音曖昧且撫摸他的xx、誘惑他，並與他在學校廁所發生不可告人的秘密！」而且該名觀眾不僅不後悔，更認為「這是這輩子都不會再發生的事了！」
聖結石坦言，原以為這是虛構的故事，但聽對方非常認真地描述，再加上IG帳號的確是「真人具名」，讓他不得不相信了，「因為我跟他的IG先前有過對話紀錄，並且那是一個真人具名帳號，可信度偏高，我是信了啦。我先說喔，任何單位來問我都不會透露他的身份，這是我們告解室的職業道德。我還在驚嚇。」
網友紛紛留言，「哇靠這太猛了吧！」「頂撞師長，警告一支」、「電影演的都是真的」、「好想回到過去」、「這不是迷片才有的劇情嗎？」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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