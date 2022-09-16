把安全留給愛的家人　廚衛空間要Care　居家生活頂級健檢

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「SAKURA i Care」的 i 除了象徵智能化服務，更代表櫻花以第一人稱「I」做出對消費者的守護承諾，從五大項目保障消費者的使用體驗，熱水器送安檢讓您熱力不減、油網送到家永保吸力強勁、廚房健檢創造安心美味、淨水器健檢暢飲純淨、家居空間健檢與更新規劃讓生活再升級。以智能平台整合售後服務，購買產品後，只要掃描產品QR code上網登錄資料，往後每年就能輕鬆預約健檢，便利的服務讓消費者在廚衛空間的體驗，成為美好駐足的快樂時光。
有別於一般廚衛品牌，僅將產品銷售出去及負責後續的維修處理，台灣櫻花從創立以來，堅持將服務做到最好，首創提供「永久免費服務」。讓專業健檢人員提供正確使用觀念以及保養方式，找出不易發現的大小問題進行修復，守護消費者的使用安全。透過365天的客服專業諮詢，不用擔心對產品有疑問時找不到人，創造日常使用的安心守護。便利智能平台，省下漫長的等待時間，預約、查詢一指搞定。因為櫻花在乎，所以堅持守護消費者的美好生活。
台灣櫻花服務超過45年，秉持著提供最完整的服務為宗旨，堅持提供「永久免費送安檢」服務，給消費者更安心的保障。2022櫻花安檢季即日起至11月15日止，只要是櫻花熱水器用戶，可至官網或撥打客服專線0800-021-818輕鬆預約，台灣櫻花會在約定時間派遣專業服務人員到府為熱水器、管線、周邊環境進行安全檢查，讓消費者能享受優質而即時的最佳服務。
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