小孩常發燒、體弱、腹脹痛？８警訊早檢查，防急性淋巴性白血病！

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兒童癌症佔比最高！認識急性淋巴性白血病。
兒童癌症基金會董事長林東燦表示，急性淋巴性白血病是兒童癌症之中佔比最高的疾病，每4位癌童就有1人罹病，發生率約達25%。兒童癌症基金會執行長暨和信治癌中心醫院小兒血液腫瘤科陳博文醫師也指出，此疾病主要好發在未滿18歲的兒童，其中以3-5歲為最多數，男孩風險比女孩風險稍高，成人發病機率較低。
急性淋巴性白血病的形成原因、風險，主要與孕婦懷孕時、小孩出生前曾暴露於X光照射、曾接受過化療、或曾暴露在各類輻射當中，或是基因、染色體異變等有關。而增加基因、染色體異變風險的，包括了唐氏綜合症、第一型神經纖維瘤症、布盧姆綜合症、范克尼貧血、共濟失調微血管擴張症後群、李法美尼症後群、錯配修復基因無法正常運作等。上述都可能增加孩童罹病機率。
８症狀留意兒童癌症之首急性淋巴性白血病！
陳博文醫師表示，急性淋巴性白血病發病後，患者的淋巴系統、骨髓會製造出過量且不成熟、無用的淋巴細胞，會壓迫正常的血球、淋巴細胞的正常空間、影響身體各處機能及免疫系統等。
患者常見會出現各種不典型的症狀，常會讓人誤以為只是小感冒、小受傷、小問題，當中８大常見症狀如骨骼或關節疼痛、蒼白疲勞虛弱、淋巴結出現觸壓無痛感的腫塊、皮膚紅疹、莫名發燒、腹脹腹痛、瘀青與流血不止、食慾不佳等。
陳博文醫師提醒，此病的病程發展快又猛，若未及時採取正規治療，恐怕短短幾個月就可能有生命危險，至今仍是造成兒童死亡最多的癌症之首。現已有多種治療方式，第一線治癒率約達９成，家長若發現小朋友出現這些症狀應提高警覺，盡快帶孩子到小兒血液腫瘤科進行檢查，以利及早確診、及早治療。
認識急性淋巴性白血病，圖文特展親子共遊好去處！
認識急性淋巴性白血病、留意孩童身體狀況，必要時盡早檢查並治療，即便是癌症也不用太緊張。兒童癌症基金會也在成立40年之際舉辦共學圖文特展，以大型插畫布置、互動式裝置等，讓家長帶著孩子有如走在童書一般，並深入淺出的了解急性淋巴性白血病，是個知識性親子共遊的好去處，有興趣的民眾歡迎前往參觀。
展覽資訊：《急性淋巴性白血病來敲門時別怕！越過「白」日「惡」夢後有彩虹》日期：9/5-9/18時間：每日09:00-17:00展出地點：國立台灣科學教育館
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