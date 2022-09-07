急性淋巴性白血病非不治之症！９成一線可治癒，１成細胞免疫有解！

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兒童癌症基金會執行長暨和信治癌中心醫院小兒血液腫瘤科陳博文醫師表示，急性淋巴性白血病發病威脅性高，病程又快又猛，若未即時治療，幾個月內就可能影響生命安全。不過好在雖是癌症但也並非絕症，且治癒率相當高，此病只要積極治療，約有80%-90%的患者可在第一線的化療及標靶藥物治療階段就達治癒目標，家長不用太過灰心。目前治療可分緩解誘導期、鞏固性治療、維持期治療、中樞神經預防治療等，通常為期約2-3年。
急性淋巴性白血病「難治型」，現有細胞免疫治療來助攻！
然而，雖第一線治癒率可高達9成，但也約有10%-20%的癌童反應不佳或容易復發，兒童癌症基金會副執行長暨台大醫院小兒部血液腫瘤科周獻堂醫師指出，其可能是和基因有關。
以往治療困難重重？以往反應不佳或容易復發的情況，需完成「異體幹細胞移植」才有機會控制病情、爭取治癒，不過這項考驗困難重重，除了須先找到合適的幹細胞，也須採用遠高於一般化療的高劑量化療，不僅容易讓孩子留下永久的後遺症，也增加未來發生癌症的風險，且為了避免身體器官受植入的幹細胞攻擊，孩童也可能得終生服用免疫抑制劑，使2-3年的抗癌戰鬥變成終生抗戰。
細胞免疫治療迎來治療曙光！所幸現在已有「細胞免疫治療」可用，可為傳統治療及精準治療，前者透過大量複製免疫細胞的方式，以量取勝增加撲滅癌細胞的機會；後者則如導彈，使免疫細胞能夠找出癌細胞並精準消滅，一次性治療就有望迎來治癒曙光。且也因為治療武器來自於本身，孩子不必受到更高劑量的化療折騰，日後發生病變的機率也比異體幹細胞低了非常多。
難治型案例！細胞免疫治療穩定至今！
周獻堂醫師也分享，今日國內已有一例細胞免疫治療成功案例，案例確診時僅有6歲，且檢查是屬於難治型，可預期為上述提到的那10%-20%治療效果不佳類型，且當時在第一線化療失敗後也都沒有找到適合的骨髓。幸好當時已有細胞免疫治療，案例也在一次性療程後穩定至今！
認識急性淋巴性白血病，圖文特展親子共遊好去處！
認識急性淋巴性白血病、留意孩童身體狀況，必要時盡早檢查並治療，即便是癌症也不用太緊張。兒童癌症基金會也在成立40年之際舉辦共學圖文特展，以大型插畫布置、互動式裝置等，讓家長帶著孩子有如走在童書一般，並深入淺出的了解急性淋巴性白血病，是個知識性親子共遊的好去處，有興趣的民眾歡迎前往參觀。
展覽資訊：《急性淋巴性白血病來敲門時別怕！越過「白」日「惡」夢後有彩虹》日期：9/5-9/18時間：每日09:00-17:00展出地點：國立台灣科學教育館
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