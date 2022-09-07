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協助幼兒認識本土水果 幼保系教授創作台灣水果系列繪本

▲.中華醫大幼保系教授鄭博真與他創作的台灣水果有學問系列繪本（圖／記者張振興攝，2022.09.07）
▲.中華醫大幼保系教授鄭博真與他創作的台灣水果有學問系列繪本（圖／記者張振興攝，2022.09.07）

記者張振興/台南報導

2022-09-07 17:27:36

鍾情於幼兒教育的中華醫事科技大學幼保系教授鄭博真，以2年時間創作了台灣水果有學問系列繪本共5本，透過圖文並茂的繪本解說，讓兒童藉由閱讀認識芭樂、香蕉、柚子、鳳梨和蓮霧等知名的水果，增加孩童對台灣水果的認知。

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鄭博真編寫的台灣水果有學問系列繪本，包括：「燕巢芭樂的火山秘密」、「旗山香蕉大王」、「麻豆文旦的傳奇」、「關廟鳳梨的種子秘密」、「林邊蓮霧的黑珍珠傳奇」等5本創作，於暑假尾聲出版，趕在新學期開學前就可以上架成為幼兒園的課外讀物。

 

鄭博真表示，台灣是水果王國，一年四季都有不同品種的水果出產，還可以外銷到世界其它國家。水果孩子常吃，但是對於水果的認識並不多，有感於台灣水果的原創性繪本相當少見，因此在2年前著手規劃創作編寫台灣水果的系列繪本。之所以會選擇芭樂、香蕉、柚子、鳳梨和蓮霧這5種水果作為繪本主角，主要是這幾種水果是孩子比較熟悉的，希望藉由繪圖的方式能增加幼童對台灣水果的學習和認識。

 

為了讓小朋友藉由水果繪本閱讀增加知識，鄭博真在每本繪本的最後還收錄了「水果知識小學堂」，介紹關於該種水果常見的品種，例如，芭樂的品種有珍珠芭樂、水晶芭樂、帝王芭樂和紅心芭樂。而柚子家族包括麻豆文旦、紅柚、白柚和西施柚。此外，也增加了「親子動手做」單元，有芭樂冰棒、文旦冰沙、香蕉蛋糕、鳳梨果醬和蓮霧果凍等水果點心的食譜，利用生活中可見的食材和器具，讓孩子和家人親身體驗利用水果做美食的樂趣。

▲台灣水果有學問系列繪本以芭樂、香蕉、柚子、鳳梨和蓮霧增加孩童對台灣水果的認知（圖／記者張振興攝，2022.09.07）
▲台灣水果有學問系列繪本以芭樂、香蕉、柚子、鳳梨和蓮霧增加孩童對台灣水果的認知（圖／記者張振興攝，2022.09.07）

鄭博真期盼孩子從生動有趣的繪本故事中，學習關於水果的跨領域知識，促進對於水果的認知，瞭解果農種植水果的辛勞，養成珍惜食物的品德，並懂得「吃果子、拜樹頭」，培養熱愛家鄉的情感。

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