朱宗慶打擊樂團獨奏會、二團音樂會　9／19起接續登場

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朱宗慶打擊樂團表示，「青春展擊」由去年一同演奏過音樂會、默契十足的黃心妤、張倚珮、劉昕宜、何欣蓉，搭配陳致欽、王倚軒6位組成。此次選曲難易度都在挑戰自我，4人也挑戰了純鼓類的四重奏，無論技巧與默契都更細膩、細緻的展現；擅長鼓類的陳致欽與喜愛鍵盤樂器的王倚軒，2人截然不同的風格首度合奏，從未搭配過的組合，碰撞出異想不到的驚喜與能量。
「擊樂旅伴」是由李欣穎、許銘珊、蕭心慈、吳宣忻、陳珮馼、李玟昕、陳煥梧、羅博仁、林奕萱9位一起演出，曲目編排及編制組合豐富，從不同樂器編制、音樂風格、表演形式來展現打擊樂的特色，並從小型協奏到大型重奏曲目，包括二重奏、三重奏、四重奏、五重奏、六重奏及九重奏等，觀眾能一舉飽覽各種擊樂合奏形式帶來的聽覺趣味。
戴含芝音樂會命名為「Momento」，即西班牙文「回憶」的意思，她選擇了自己非常喜歡、想要分享的打擊樂作品來演繹。戴含芝說，「即使微不足道的日常都可能成為生命中珍貴的片刻，而那些片刻接著片刻，形成力量，讓我是現在的我」，她想營造和觀眾產生共感的時間與空間，製造一段共同的記憶。
高瀚諺曾於2013年勇奪「比利時國際木琴大賽獨奏冠軍」，是台灣首位獲此殊榮的打擊樂家，並曾於2013年、2015年及2017年舉辦過3場獨奏會，睽違6年再次舉辦獨奏會，命名取自愛爾蘭電影《Once 曾經 愛是唯一》，傳達不需說出口的愛。
朱宗慶打擊樂團表示，跟以往不同的是，高瀚諺這次想用音樂來講自身的故事，8首曲目表達8種情緒與風格，包括初始、恐懼、淡雅、溫度、熱情、理性、瘋狂及永恆。高瀚諺特別為了獨奏會，全新創作木琴六棒協奏曲〈曾經 就是永恆〉，耗費3倍時間寫曲，每一段落都是他人生中曾經發生的片段，就像把心情日記呈現給觀眾。
高瀚諺表示，疫情之下，除了想要放慢腳步，還想將這幾年的經歷刻在心底，化作永恆，面對自我向前，同時也是一種尋找、探索未知的過程。