走沒幾步腳痠腳痛？足壓不正常不只傷膝蓋！葡萄糖胺怎麼補才有效？

走路「反作用力」貫穿全身？足壓不健康不只傷膝蓋？
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鄭祺足健康照護師表示，足壓不正常就像是特定病因造成的外顯症狀，從各種檢測或跡象可以觀察到足壓異常。其根源可能是步態不正常如扁平足、久坐久站或穿著不適合鞋子等，先後天因素都可能影響步態。除了從一般腳印可以觀察步態狀況，目前全台專業皮鞋門市也有提供動態足壓量測，可以科學化、數據化的方式量測步態。
步態不正常是先天造成？主、被動調整方式顧關節？
鄭祺足健康照護師指出，以常見的扁平足來說，就屬於先天結構易發生步態不正常、足壓不平衡的族群。主動調整方式包括運動、肌肉鍛鍊或接受手術。被動調整手段則包括穿著鞋墊、選擇適合不同步態類型的鞋子，皆可幫助改善步態，自覺有步態或足壓問題、長時間久坐久站者可先諮詢專業足健師。
經常腳痛、關節不舒服跟足壓不平衡有關？鄭祺足健康照護師表示，步態不正常是造成腳痛、關節不適的危險因子，雖不表示與足部或關節疾病畫上等號，但仍是足部健康的重要指標。另外，體重也會影響關節狀況，步態正常者如果體重過重、長時間走路站立，關節磨損的情況往往比身材削瘦者更嚴重。
關節不舒服要補葡萄糖胺？吃的、擦的有何差異？
鄭祺足健康照護師指出，大腿骨與小腿骨之間存在著軟骨與潤滑用的液體，部份成份，就是身體會自行製造的葡萄糖胺。以往民眾對於葡萄糖胺的觀念，是透過吃的補充，需要經過腸胃分解成小分子再經由血液或乳糜管吸收。然而，吃下去的葡萄糖胺，是否能補充到需求部位達到目標，相對較難評估。
至於擦的葡萄糖胺凝膠，鄭祺足健康照護師表示，以含有GAG的外用凝膠來說，省去將葡萄糖胺轉化為葡萄糖胺聚合醣，並結合植物性精油，薄荷鎮定涼緩，或是用辣椒素溫熱放鬆感受的確可以直接塗抹需要緩解的位置，在運動後或關節不舒服使用，可藉由感覺神經輸入抑制機制來減少疼痛感，達到近似冷熱敷的作用。適合經常久坐、維持單一姿勢，或擔心足壓不平衡、關節容易磨損的族群。
補充葡萄糖胺就夠？足健師揭改善足壓正確觀念
一般人該如何補充身體需要的葡萄糖胺？鄭祺足健康照護師認為，科學研究是統計歸納得出的數據，保健品的臨床效果會因個人而異。挑選時最應注意的是成份是否安全、萃取來源是否天然，更重要的是親身使用的感受。在使用前有任何疑慮，應先諮詢專業醫事人員。
鄭祺足健康照護師提醒，如果本身有關節不舒服，務必先接受醫療評估檢查及處置。從日常行走活活動與足壓角度來看，許多關節不適的族群都有步態不正常的問題，如未調整根本步態問題而持續使用足部關節，恐會適得其反。
鄭祺足健康照護師建議，走路時腳容易痠、容易累，可以先至專業場所量測動測足壓，諮詢足健師有哪些主動及被動方式可改善步態問題。針對保養關節問題時如果擔心吸收效果，也可選擇外用且成份安全的葡萄糖胺凝膠，搭配適當的冰敷、熱敷，穿著適合的鞋子與鞋墊，多管齊下達到改善效果。
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