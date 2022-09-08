提神飲料、能量飲喝多易猝死？營養師指關鍵，４觀念健康喝！

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嫚嫚營養師指出，提神飲料常見成分如各類添加糖、咖啡因、維生素B群、牛磺酸、瓜拿納、人參等，最主要的提神成分廣泛來看為咖啡因，其為中樞神經刺激物，透過刺激中樞神經達提神效果，瓜拿納也一種是帶有咖啡因成分的萃取物。維生素B群則為輔酶，在營養均衡的情況下，可輔助醣類、蛋白質、脂質等代謝並轉換成能量。牛磺酸也有助提升能量，在不少海鮮類、肉類廣泛存在，一般而言不易缺乏，不過若是在運動等消耗體能的活動下就會流失的較快。而各類添加糖，也是種可快速被人體吸收利用的能量來源。人參也有助補氣、補充體力、能量等，不過一般而言相較其他成分來得少。
提神飲料、能量飲喝多易猝死？營養師指關鍵：真的別喝太多！
雖說從上述來看，除了各類添加糖以外，普遍而言都是有利於人體的成分，不過民眾也口耳相傳提神飲料別喝太多、喝多容易傷身，國內外也有許多因過量而死亡的新聞。對此嫚嫚營養師表示，確實飲用過量是有造成身體負擔的疑慮，最主要的關鍵也是在咖啡因。
咖啡因過量：咖啡因短時間內大量攝取，除了容易過度亢奮，也容易利尿、失眠、抽搐、血壓提升，嚴重則可能造成心悸、心律不整等問題，甚至導致休克、死亡。台灣衛福部建議咖啡因一日攝取上限，成人則不宜超過300毫克，青少年則更少，孩童不建議攝取，但以常見約350毫升的提神飲料來看，就約有120毫克的咖啡因，約近成人上限的一半，一日喝一罐以上就近超標。若提神飲料是大罐的、或平時還有飲用其他如咖啡、茶等帶有咖啡因的飲品自然更加容易超標。
添加糖過量：提神飲料添加糖常如汽水一般滋味不錯，且通常小罐，往往容易讓人一罐接一罐喝。關於添加糖，世界未生組織建議，未成年人一日上限約為25克，不過350毫升的提神飲料就普遍就有40克左右，容易一罐就超標，這也還沒算上其他飲食中的添加糖。糖類攝取過多除了容易肥胖、成癮之外，也不利心血管健康。
鈉過量：鈉也常在提神飲料中出現，現代人飲食普遍口味偏重，也有攝取過量的情況，也容易形成高血壓、影響血管健康。總總再加上前述提到的咖啡因影響，更容易加重身體負擔。
身體狀況：成分方面雖有數值建議上限，但每個人的身體狀況、對咖啡因的耐受度不盡相同，像是需以提神飲料提神的族群，往往也是常需熬夜趕報告、打電動等作習不良、日夜顛倒的族群，身體狀況欠佳狀態下，傷身的可能性恐怕更高。上述這些成分因素、人為因素等都是需要留意之處。
防提神飲料、能量飲傷身，營養師教４觀念健康喝！
嫚嫚營養師表示，提神飲料也是可以健康安心的喝，關鍵就在保持良好習慣。首先自然不可過量，需留意自己的攝取上限，建議真的感覺自己需要提神再喝就好。若已有每天飲用的習慣，那麼至少提醒自己一天別超過一罐，以免咖啡因、添加糖攝取過量。喝提神飲料後，也建議避免再喝咖啡、茶等同樣帶有咖啡因的飲品。也因咖啡因，喝的時候和咖啡一樣避免配藥吃，以免加速帶謝使得藥效不利，或出現藥物交互作用。也需要特別注意避免與酒精類飲品ㄧ起飲用或在太相近的時間飲用，以免對心臟帶來過度的刺激，可能會引起心悸等不適症狀。平時也建議多喝水，以利帶謝提神飲料各類成分，並維持整體身體健康。
嫚嫚營養師也建議，提升精神方式其實很多，像是喝無糖咖啡、無糖綠茶、保持營養均衡、補充B群這些都是方法。若時常感到疲憊，也先檢視自己的生活作習、生活型態為佳，以利從根本調整。
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