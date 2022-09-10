創作者經濟來了！台灣新創CreatorDB開拓無限商機

Creator DB 致力於協助中小型企業探索創作者讓他們在線上宣傳該公司的產品。Creator DB 共同創辦人及執行長 Clayton Jacobs說道，「我們也幫助頗具規模的品牌尋求合適的創作者」。他補充說：「尋求適合的網紅很困難，要大規模執行難度更是高。因此 Creator DB 的目標是要解決以上兩個問題。」
網紅市場主要分為二者，第一，是創作者經濟。創作者經濟即是線上內容創作及其他商業機會。第二是數位行銷。獨立創作者在創作者經濟中單打獨鬥，數位行銷人員則專注於數位行銷市場。
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Jacobs 在台灣居住4年了。他曾擔任工程師和產品經理，對於創業投資也略有涉略。他時常處理需要使用大數據分析或人工智慧的軟體產品。Jacobs 將搜尋引擎打造成推薦系統，幫助網紅行銷人員管理整體的行銷活動。Creator DB 也協助新手網紅行銷人員熟悉產業流程，讓他們得到與較老練的對手一樣的回饋。
「我和另位共同創辦人Noah Hynam 在台灣創業，我們認識彼此一年後才一起創業。我們之所以選擇台北是因為當地的人才以及機會。」Jacobs 說道。Jacobs 認為台北的工程人才多，也具備國際觀，人們更是渴望一展長才的舞臺。他最後表示，「但是台灣的新創生態相對來說較小，因此機會也比較少。」