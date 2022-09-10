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創作者經濟來了！台灣新創CreatorDB開拓無限商機

▲創作者經濟商機望於 2022 年突破 1042 億美元。 (圖／Unsplash提供)
▲創作者經濟商機望於 2022 年突破 1042 億美元。 (圖／Unsplash提供)

文／記者Dimitri Bruyas (龔向華)

2022-09-10 21:00:00

「創作者經濟」商機的崛起為廣告商帶來新挑戰及機會。隨著社群平臺成為眾人娛樂及汲取新知的管道，廣告商必須透過新方式觸及用戶。要與消費者建立信任並互動，廣告商必須和網紅合作。但是要如何善用這些懷抱極大熱忱的創作者族群呢？
Creator DB 致力於協助中小型企業探索創作者讓他們在線上宣傳該公司的產品。Creator DB 共同創辦人及執行長 Clayton Jacobs說道，「我們也幫助頗具規模的品牌尋求合適的創作者」。他補充說：「尋求適合的網紅很困難，要大規模執行難度更是高。因此 Creator DB 的目標是要解決以上兩個問題。」
網紅市場主要分為二者，第一，是創作者經濟。創作者經濟即是線上內容創作及其他商業機會。第二是數位行銷。獨立創作者在創作者經濟中單打獨鬥，數位行銷人員則專注於數位行銷市場。

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▲Clayton Jacobs是Creator DB的共同創辦人及執行長 。 (圖／記者Dimitri Bruyas 龔向華)
▲Clayton Jacobs是Creator DB的共同創辦人及執行長 。 (圖／記者Dimitri Bruyas 龔向華)
Clayton Jacobs 表示，「網紅行銷過程可由投資報酬率評估。」在不同行銷活動中，投資報酬率(ROI)的計算方式也不大一樣。Jacobs認為藉由探索不同的規模以及評估行銷帶來的收入對於公司最為有利。他補充道，「衡量方式就是估算行銷的支出以及衍生的收入。」
Jacobs 在台灣居住4年了。他曾擔任工程師和產品經理，對於創業投資也略有涉略。他時常處理需要使用大數據分析或人工智慧的軟體產品。Jacobs 將搜尋引擎打造成推薦系統，幫助網紅行銷人員管理整體的行銷活動。Creator DB 也協助新手網紅行銷人員熟悉產業流程，讓他們得到與較老練的對手一樣的回饋。
「我和另位共同創辦人Noah Hynam 在台灣創業，我們認識彼此一年後才一起創業。我們之所以選擇台北是因為當地的人才以及機會。」Jacobs 說道。Jacobs 認為台北的工程人才多，也具備國際觀，人們更是渴望一展長才的舞臺。他最後表示，「但是台灣的新創生態相對來說較小，因此機會也比較少。」


 

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