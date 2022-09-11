該如何知道自己有胃食道逆流？　五大危險信號速就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀
咽喉逆流在白天或夜晚都可以發生，但是大部分咽喉逆流的患者不會有胸口灼熱症狀（因此是「隱性逆流」）。針對這一點的解釋為逆流物質停留在食道上的時間不夠久，因次不會使器官出現難受症狀；然而，即使只是一點胃液進入喉嚨，就會產生症狀。喉嚨和聲帶對於逆流導致的刺激和損傷，其敏感程度是食道的一百倍。
咽喉逆流的症狀為聲音沙啞、喉嚨太多黏液、淸喉嚨、鼻涕倒流、慢性咳嗽、喉嚨有個腫塊的感覺、喉嚨疼痛、短暫窒息、呼息短促、氣喘、鼻竇問題、吞嚥困難、牙齒疾病，甚至口臭。有些人會有間歇性或慢性沙啞，有些人會有嚴重鼻腔和喉嚨倒流的問題—即過多黏液或痰—所以導致慢性的淸喉嚨。如果發現任何一種上述症狀，特別是如果你抽菸，那麼應該問問你的醫生你是否有咽喉逆流的可能性。
逆流症狀指數（THE REFLUX SYMPTOM INDEX，RSI）
下列九個問題，請依照自己的狀況，圈選0-5 分，最後將所有分數加總，以得到你的逆流症狀指數。
| 以下狀況對你的影響程度
| 0= 沒有影響 5= 嚴重影響
| 聲音沙啞，或是有聲音方面的問題
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 清喉嚨
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 過多喉嚨黏液或鼻涕倒流
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 吞嚥食物、液體或藥丸有困難
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 飯後或躺下時咳嗽
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 呼吸困難或短暫窒息
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 麻煩或惱人的咳嗽
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 感覺喉嚨有腫塊
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 胸口灼熱、胸痛、消化不良、胃酸逆流
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
最常診斷和治療咽喉逆流的專科醫生為耳鼻喉科醫生。而身為耳鼻喉科醫生，我們使用逆流症狀指數（RSI）作為篩檢工具。你可以藉由回答上述問題來瞭解自己的逆流症狀指數。
一般來說，咽喉逆流的魔法數字是15，但是逆流症狀指數並非一定能夠確認你罹患咽喉逆流，因為有些咽喉逆流的患者，其逆流症狀指數很低。另一方面，大多數咽喉逆流患者具有一個以上的症狀。潔米醫生所治療的患者，逆流症狀指數平均大於20。如果你察覺自己有任何一項逆流徵狀，請去看醫生。
逆流的危險信號
以下是一些嚴重逆流的警告信號與症狀（咽喉逆流和胃食道逆流）。其中一些症狀，可能還表示存在更危險的情況。
1. 用餐後出現壓迫性胸痛，讓你懷疑自己心臟病發；顯然，為了以防萬一，你應該立刻前往急診室。
2. 半夜從酣睡中醒來，像條離開水裡的魚一樣咳嗽和大口大口地呼吸；這稱作喉痙攣，你不會因此而死，但是感覺起來會。
3. 慢性咳嗽超過三個月，但是胸部X 光正常。對於難以診斷的慢性咳嗽，逆流是最常見的原因。
4. 除了正在進食之外，喉嚨如果總是感覺起來有腫塊；通常是咽喉逆流。
5. 早晨聲音沙啞、漸進性（惡化）的聲音嘶啞，還有吞嚥疼痛，都可能是咽喉逆流的症狀，甚至可能是喉癌。你應該去看耳鼻喉科醫生。
逆流與睡眠障礙
你一天當中吃了什麼、吃了多少和何時進食皆可以嚴重影響你的睡眠品質—反過來說也會影響你的專注力、情緒、工作習慣和整體的生活品質。
如果你有逆流，避免過度進食，尤其是過度飮酒。此外，飯後三小時你不應該躺下；如果你有夜間逆流，你應該準備一個三角枕或類似的東西以抬高頭部和胸部。光是支撐頭部的普通枕頭沒有幫助。抬高胸部能使你的晚餐更難恣意遊走；重力會幫忙。
對逆流患者而言，酒精是個打擾夢鄉的問題製造者。它會放鬆食道瓣膜，放行胃的內容物逆流。此外，如果你在腦袋不淸不楚的情況下睡著，那麼你就是眞的喝醉了，而且可能會在三到四個小時後醒來，出汗的同時腦中還充滿一百萬種不同的想法；這就是酒精戒斷的跡象。永遠不要在頭腦混沌不淸時去睡覺。做些呼吸運動，盡可能保持淸醒並飮用大量白開水。
如果你半夜會醒來咳嗽，那麼有兩種可能的原因：一種是逆流，另一種則是睡眠呼吸中止症，而這也可能會因為逆流而更加惡化。睡眠呼吸中止症是你的喉嚨會在睡眠期間塌陷，尤其發生在更深層的睡眠週期中。睡眠呼吸中止症與打鼾有關，但是打鼾可以是逆流或其他情況所造成，如體重過重或鼻道慢性充血。睡眠呼吸中止症是非常常見卻被低估的疾病。
如果你想得到一夜好眠，吃一頓淸淡的晚餐，且至少在睡前三小時用餐。避免過鹹的食物，它可能會讓你因為脫水而醒來，並且避免飮用超過一杯葡萄酒或等量的酒。當然，不要喝含咖啡因的飮品。想要眞正輕鬆入睡，你可以嘗試溫水浴、舒緩的音樂和洋甘菊茶（不要薄荷茶！）關於如何得到一夜好眠的更多資訊，你可以上本書作者喬丹醫生的網站：www.bluesleep.com。再次重申，太晚進食是逆流的關鍵風險因子。如果可以，我們會堅持讓每位會逆流的人在晚上八點關閉廚房，尤其是有氣喘等呼吸問題的人。此外就是—永遠不要吃宵夜或睡前零食。
潔米醫生的｜臨床案例③｜
費莉西雅是一名七十歲女性，她身材苗條且愛運動，從前是名舞者，而且為了維持體態，每天會從事一小時的瑜珈。她因為慢性咳嗽和早晨聲音沙啞而前來尋求協助。
她的喉頭是場災難。藥物對她沒有效果。她告訴我關於自己「健康的」日常養生法：一份大量的晚餐，接著是做一小時的瑜珈，睡前再吃一顆澳洲史密斯青蘋果。嗯，是這樣的：你永遠不應該在飽腹的情況下運動，或是在用餐後三小時內躺下！此外，吃紅蘋果還可以，但是對於逆流患者來說，一顆酸（非常酸）的史密斯青蘋果就像是一塊逆流磁鐵，特別是在睡前食用。
我直截了當地告訴費莉西雅。請她把她的「大餐」改到中午享用，瑜珈練習與點心挪到更早的時間，並且以紅蘋果取代她每日一顆青蘋果的習慣。光是這些改變，就足以使費莉西雅的症狀完全消失。
本文摘選自《【跨科解密】胃食道逆流修復全書》，采實文化出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55063
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw