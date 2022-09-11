陸劇女神被4男猛追 吐「萬人迷」真心話：選誰都不對
「陸劇女神」彭小苒以古偶宮廷劇《東宮》爆紅，她在新作《君九齡》搖身一變「落難公主」，被金瀚、王佑碩、杜亞飛、周歷杰一起追求，與4位帥哥有愛情線，彭小苒說，選誰都不對，但還好不是現實中遇到這樣的狀況，不然她覺得太麻煩了。
在《君九齡》中，彭小苒飾演「楚九齡」，是前皇帝的掌上明珠，卻因為父親被兄弟預謀殺害，讓她成了落難公主，走上復仇之路的她，變臉頂替友人身分，再見青梅竹馬也不敢將實情吐露。「楚九齡」一開始是由何泓珊飾演，一場大火戲之後何泓珊變臉成彭小苒，兩人交情好，當時，何泓珊還在微博上宣布自己下線了，要接棒給彭小苒。
劇中彭小苒堪稱萬人迷，有小時候訂親的王佑碩對她一見鍾情，被皇帝指婚的杜亞飛對她一往情深；為了治病，彭小苒還假結婚嫁給周歷杰；兩小無猜的金瀚再見她，即使變了臉都還認得出來她，還對她窮追不捨。
對彭小苒愛得火熱的杜亞飛飾演「陸雲旗」，被公認是劇中的「情話王子」，劇中的台詞有「我是瘋子，但我前世今生只為妳一個人而瘋」，彭小苒說杜亞飛講的台詞超認真，女人就是怕這種認真型的男人。幕後採訪時，彭小苒問杜亞飛說，你覺得陸雲旗對楚九齡好嗎？杜亞飛回說：「她不需要對我好，我對她好就行了。」讓彭小苒驚呼：「哇塞！這樣講哪個女生不淪陷啊？」