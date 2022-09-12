不加入任何政黨！唐鳳：我的工作是面向全民

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唐鳳回應，自己沒有黨派，也沒要加入政黨的意思，「我的工作是面向全民」；近年來台灣與中國都在發展數位，中國開發防火長城，越來越極權，台灣卻越來越民主、資訊充分透明化，無論好壞數據都公開，讓民眾自行判斷。
對於未來若發生政黨輪替，是否擔憂數位部的變化？唐鳳表示，不會有政黨去限制、反對數位，數位民主與國際連結是4大政黨都支持的項目，當初數位部成立、晉用民間人才等，民眾黨、時力、國民黨都有提案，可見是大家的共同想法，批評主要來自他們認為可以做得更好。
對於數位部預算逾210億挨批。唐鳳認為，主要是沒有前1年預算可以比較，但很多都是跟著其他部會一同移撥過來的計畫經費等，許多預算非新編列的，立委們關注此議題，自己已經做好心理準備，屆時立法院開議，這會是質詢被排在比較前面的題目，但他更在意這些移撥過來的經費，有沒有綜合效果、重新編組是否發揮更大效果等。
關於數位部的人事問題。唐鳳說，1部2署到明年底規畫為598人，各自可聘用約100個約聘，但應該不會聘用到100個，大部分還是讓常任文官移撥過來，或商請其他機關調任，另一部分則用招聘方式，目前首批應徵人數不到100個職缺，已經收到約5000封履歷。
唐鳳表示，自己一直以來都不是硬要推行什麼政策或數位服務，純粹是看目前需要什麼、找到解決方法，如2017年，民眾反映蘋果電腦無法報稅，就把批評者聚集起來一起設計，如今使用手機就能報稅，台灣很多人路見不平者，有批評就代表在意，反而能讓事情做得更好。
唐鳳說，入閣6年來自己本身沒有改變，但改變了溝通方式、對話頻率，讓大家可以聽得懂；至於外界曾批評口罩地圖，看似分布均勻，但在偏鄉點跟點之間，卻要花費很久的交通時間才買的到，並非真的公平，當被立委質詢時，隔天立刻就改好，因為這些數據都是公開的，讓批評得以轉化成共同改變的力量。
周玉蔻提到，這6年來在數位服務政策上，有哪些部分是不容否定、引以為傲的？
唐鳳說，疫情期間2年多沒封城，數位發揮輔佐作用，包括疫情調查、口罩購買、疫苗品牌配對等當時備受矚目、被批評，但最後結果就是沒有封城，台灣兼顧了經濟與健康；民眾在與病毒共存轉換過程，只要資訊充分透明化，就不會慌，這就是「社會韌性」。
另外，針對跨境大型平台fb、google的新聞業收費、廣告分潤議題，唐鳳說，這非特定科技，而是探討科技對社會的影響，有關這部分，她也願意對話。她認為，除了要跟美國數位經貿談判雙重課稅問題，也要想辦法讓跨國平台和媒體協商議價，這方面在政委吳政忠協調下，數位部正與文化部、NCC等確認金額與利害關係人。
對於聽眾詢問黑熊學院如何結合數位民主？唐鳳回應，全民應有數位韌性，就是面對訊息戰時，民眾看到訊息都要確認來源、轉傳前先調查，這是一種防身術，才不會讓假訊息蔓延，建議黑熊學院與事實查核社群合作。