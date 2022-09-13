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特企／秋季溫差膚況陷危機？韓志旼日常馭膚打造少女顏值

▲韓國頂級高麗蔘保養品牌彤人秘DONGINBI代言人韓志旼，分享「日常馭膚術」3大關鍵維持少女般的超彈潤美顏！（圖／品牌提供）
▲韓國頂級高麗蔘保養品牌彤人秘DONGINBI代言人韓志旼，分享「日常馭膚術」3大關鍵維持少女般的超彈潤美顏！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-13 17:37:46

時序入秋，日夜溫差大的氣候不僅使肌膚易感不適，而氣溫與濕度同時下降，乾燥、細紋、暗沉及敏感等問題一一出現，肌膚老化速度隨著外在環境變化大幅加快，而肌膚該如何在嚴峻的氣候中乘風破浪，加強日常防護及調理修護成為秋季保養的主軸。全球第一人蔘品牌正官庄旗下的韓國頂級高麗蔘保養品牌彤人秘DONGINBI，推出日常防護系列，獨家專利成份RG高麗蔘微生態、100億益生菌與三大高麗蔘益生元萃取，3大成份精準調理肌膚，一滴肌活，啟動三重修護「緊緻彈力、煥活光澤、全面防護」，使膚況即刻升級，全面延緩日常老化危機，隨時散發極致賦活年輕光彩，連《我們的藍調時光》超人氣女星韓志旼也是彤人秘日常防護系列愛好者，並分享「日常馭膚術」3大關鍵，簡單養出歐膩同款零負評美肌，向秋季老化危機說byebye！

頂尖高麗蔘微生態科技　多方位調理肌膚

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由全球頂尖人蔘實驗室研發，匯集140位以上碩博士，傳承120培育經驗，達400多篇國際論文，全力專研核心成份—6年根高麗蔘。經30年專研高麗蔘肌膚科學，以6年根高麗蔘獨具的活化能力為概念，結合由高麗蔘微生態科技，成功打造獨家專利成份RG高麗蔘微生態(RG Ginseno-Biome)，含100億益生菌與三大高麗蔘益生元萃取，高效呵護提升穩膚力、強化防禦力、修護力。此外，全系列產品通過273項嚴苛的科學檢驗以及測試，敏感肌也能安心使用，且經過消費者口碑認證，100%恢復彈性、100%屏障提升、100%肌膚緊實、100%晶瑩透亮，大幅提升肌膚防護能力！

韓劇女神韓志旼「日常馭膚術」3大關鍵養出歐膩美顏

「彤人秘 日常防護精華液」含正官庄彤人秘獨家專利成份RG高麗蔘微生態、強大潤澤力的高麗蔘冷凝水、高純度的高麗蔘精油與珍稀高麗蔘萃取，4大成份精準同步修護、穩定膚況及修護老化肌膚。其獨特輕盈滋潤質地，面對乾燥的秋季氣候也能感受到豐盈潤澤的觸感，接觸肌膚後一抹瞬效吸收，零黏膩無負擔，提供肌膚滿滿高麗蔘能量，活化煥新極速散發青春光彩，適合日常早晚使用！跟著志旼歐膩一起用100億益生菌精萃，開啟肌膚微生態保養！

喚活水潤光澤「彤人秘 日常防護面霜」

「彤人秘 日常防護面霜」擁有獨家彈性滋潤質地，100%有感完美貼合肌膚，柔滑軟順的高親膚性更好吸收，含高麗蔘能量與RG高麗蔘微生態成份，打造強韌緊緻的彈性肌膚，適合睡前在使用精華液後加強防護，從內提升保濕力與穩膚力，喚醒青春的美好，經實際體驗更獲95%有感隔日肌膚更加水潤！

全面防護黃金三角「彤人秘 日常防護精華液3 STEP面膜」

「彤人秘 日常防護精華液3 STEP面膜」密集縮時修護精華、面膜、面霜集3大抗老明星品成份於一身，「日常防護精華液3 STEP面膜」含100億益生菌與三大高麗蔘益生元精萃，防護關鍵一次get！面膜嚴選極親膚生物纖維面膜，一敷完美貼合零死角，彷彿第二層肌膚般輕薄透氣，高濃縮精華深度滲透，高效修護舒緩，全面穩定秋季的不安膚況，隔日肌膚光滑柔嫩，是肌膚缺水、過度乾燥後的神救援，讓妳快速有感發光！

更多資訊請洽門市或上正官庄官方購物網：https://www.kgcshop.com.tw

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