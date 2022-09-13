特企／秋季溫差膚況陷危機？韓志旼日常馭膚打造少女顏值

頂尖高麗蔘微生態科技 多方位調理肌膚
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韓劇女神韓志旼「日常馭膚術」3大關鍵養出歐膩美顏
「彤人秘 日常防護精華液」含正官庄彤人秘獨家專利成份RG高麗蔘微生態、強大潤澤力的高麗蔘冷凝水、高純度的高麗蔘精油與珍稀高麗蔘萃取，4大成份精準同步修護、穩定膚況及修護老化肌膚。其獨特輕盈滋潤質地，面對乾燥的秋季氣候也能感受到豐盈潤澤的觸感，接觸肌膚後一抹瞬效吸收，零黏膩無負擔，提供肌膚滿滿高麗蔘能量，活化煥新極速散發青春光彩，適合日常早晚使用！跟著志旼歐膩一起用100億益生菌精萃，開啟肌膚微生態保養！
喚活水潤光澤「彤人秘 日常防護面霜」
「彤人秘 日常防護面霜」擁有獨家彈性滋潤質地，100%有感完美貼合肌膚，柔滑軟順的高親膚性更好吸收，含高麗蔘能量與RG高麗蔘微生態成份，打造強韌緊緻的彈性肌膚，適合睡前在使用精華液後加強防護，從內提升保濕力與穩膚力，喚醒青春的美好，經實際體驗更獲95%有感隔日肌膚更加水潤！
全面防護黃金三角「彤人秘 日常防護精華液3 STEP面膜」
「彤人秘 日常防護精華液3 STEP面膜」密集縮時修護精華、面膜、面霜集3大抗老明星品成份於一身，「日常防護精華液3 STEP面膜」含100億益生菌與三大高麗蔘益生元精萃，防護關鍵一次get！面膜嚴選極親膚生物纖維面膜，一敷完美貼合零死角，彷彿第二層肌膚般輕薄透氣，高濃縮精華深度滲透，高效修護舒緩，全面穩定秋季的不安膚況，隔日肌膚光滑柔嫩，是肌膚缺水、過度乾燥後的神救援，讓妳快速有感發光！
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