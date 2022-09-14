特企／賈永婕紓壓保養術大公開　全面放鬆促進健康機能

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TENDAYS專注22年 善盡企業責任、投身公益
在台深耕22年的高級健康寢具領導品牌TENDAYS，是台灣MIT精品專櫃品牌，唯一以健康睡眠為導向的床枕品牌。透過專業的MMT精準睡眠測試，為消費者找到專屬的好眠枕頭，紓壓床墊，達到最高品質的睡眠。而董事長蕭文昌先生平時就熱心參與公益，這兩年更邀請國民防疫女神賈永婕代言健康睡眠床墊，期許在社會為疫情人心惶惶的時候，能凝聚更多正面的能量，品牌也在賈永婕號召下參與了烏克蘭物資捐贈活動，捐出250萬元左右的物資，希望不僅能在床枕品質上屢獲國家級肯定之外，更能善盡企業責任。
TENDAYS歡慶周年慶 想買頂級床枕趁現在最划算
把握TENDAYS恬蜜週年慶專屬優惠，和防疫女神一樣挑選擁有健康機能的紓壓寢具，輕鬆增強免疫力，遠離病毒，睡出美少女體質！費滿12000現抵1000元，折扣無上限！頂級量身紓壓床套組祭出寵粉有感回饋價，超值滿額恬寵加購禮讓你買越多省越多， 週年慶活動讓消費者從9月週年慶開始一路健康紓壓好眠到年底！
優惠一：床枕全面8折起
克洛莉思量身紓壓床共有５種軟硬度，枕型高達１５種，內材使用ＮＡＳＡ研發太空人使用的Ｐ.T.M.S太空科技減壓棉,全方位提供不同體型的消費者找到最適合的床枕寢具。舒眠柔睡系列,及新推出的希臘風情款都享有優惠, 超值週年慶折扣,讓民眾得到紓壓好眠的同時也能擁有滿滿幸福感。
優惠二：滿額加購禮/寢具商品加購折扣優惠
只要購買TENDAYS任一系列床組,即享高級寢具加購折扣優惠價。購買量身系列枕/希臘風情紓壓枕可享指定枕用配件加購優惠！更加碼推出滿額加購健康舒壓護椎禮，讓您坐在辦公室也能健康護椎又紓壓。消費滿3萬，加3,800元可加購 TDC立體辦公室護椎墊一件 ／消費滿6萬，加2,800元可加購 TDC立體辦公室護椎墊一件 ／消費滿9萬，加1,800元可加購 TDC立體辦公室護椎墊一件 。買越多加購省越多！
優惠三：旗艦典藏套組超值回饋
受到廣大TENDAYS粉絲喜愛的旗艦典藏系列，推出頂級「克洛莉思金賞量身紓壓標準雙人床35cm+克洛莉思膠原蛋白寢具 四件套組」旗艦典藏優惠! 購買經典頂級套組加贈「同款量身紓壓枕乙對」
科學理論基礎結合醫學臨床測試研發 專利技術打造精品床枕寢具
延續TENDAYS品牌20多年來的依據人體工學大數據研發，並經過長時間臨床測試與耐久測試，設計出兼具機能、頂級織造工藝、同時有多元豐富的產品線，研發多種具有釋壓概念的家居用品配件，製程兼具健康環保無毒的訴求。深厚理論基礎打造出讓消費者「全身最放鬆的健康睡眠」。
TENDAYS新推出 藝術風情系列—希臘風情 創造居家時尚心選擇
TENDAYS多年來和客戶積極對話，看見現代人重視提升睡眠健康品質的同時,也大幅提升外在「時尚」及內在「療癒感」的追求。TENDAYS於2022年推出全新「希臘風情」款新品, 包含床、枕，居家及辦公室靠墊、居家萬用墊、汽車座墊等配件，全方位抓住消費者實用需求外，更在布套設計上細膩刻劃希臘愛琴海上，米克諾斯島的街景，讓消費者擁有彷彿置身希臘旅遊天堂般的療癒視覺享受。
獨家P.T.M.S太空科技減壓棉內材材質
「希臘風情」款使用P.T.M.S 太空科技減壓棉，是NASA太空人使用的減壓材質，可見其優異的釋壓性更兼具包覆力。 而20/22cm厚床採單面與雙面，減壓棉含備長炭搭配上「圓溝槽式支撐設計」，利用備長炭多孔性能吸附臭味、濕氣原理，將其混練發泡入科技減壓棉內，達到可吸收濕氣、除臭效果。22cm厚床同一張床也提供兩種規格釋壓效果，因應喜好軟床、硬床的不同消費族群。
TENDAYS床墊獨家圓溝槽式支撐設計與隧道透氣結構
依據人體工程學計量，針對人體壓力分佈，設計圓溝槽式支撐結構，除提供優良的支撐性外，也針對肩、臀區加強曲線微調設計提升肩、臀兩區曲線支撐效果，同時圓溝槽式支撐設計能讓表面向下施壓時，氣體經壓縮，空氣由上往下，於圓溝槽隧道結構左右流出，產生床體內氣體流動，達到透氣通風 ，緩解悶熱。
環保無毒布料親膚天然健康
希臘風情款的布料採用高質量短纖天絲TENCEL，是環保性的人造纖維，可以達到蠶絲的觸感。天絲是由長鏈纖維素分子，所組成高結晶結構組織，具有高強度、高純淨度，並在濕態中仍然能維持原有的化學性質，結合了人造纖維與天然纖維的優點，成為最具親膚性的人造纖維。天絲是全球最知名萊賽爾纖維(lyocell)的品牌，採材來自由森林標準委員會所認可管理的森林的木漿中的天然纖維所提煉出的纖維。
疫情時代最重要的就是免疫力的提升，在週年慶期間好好挑選適合自己的寢具用品，讓好的睡眠品質增強自身免疫力，TENDAYS週年慶優惠，寵粉有感回饋，一起放鬆紓壓，得好眠迎好運，活出健康每一天!