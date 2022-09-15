GoPro Hero 11 Black全新有感升級！HyperView超大廣角、大型1/1.9”感光元件

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除了Hero 11 Black之外，原廠也推出Hero 11 mini （新台幣14,900元），Hero 11 mini的大小迷你，與Hero 11 Black相較之下重量與大小少了13%，mini 的尺寸適用於更多種接頭，也能在更多需要穩定攝錄的場合中拍攝，戴起來拍攝個人視角影片時更加舒適。另外，原廠也推出Hero 11 Black Creator Edition（創作者套組），售價新台幣24,900元，包含Volta電池手把、Enduro大容量電池，可進行整日拍攝（4K錄影為4小時）；以及全新配件Gumby腳架、媒體模組與燈光模組等，其搭配為創作者和影音網誌作者所設計的功能，更加符合創作者需求。GoPro Hero 11 Black這次全新升級，讓所有GoPro使用者都相當有感。搭配大型 1/1.9 ” 感光元件，完整感光元件模式包括：5.3K30 8:7影片、4K60 8:7影片、27MP相片，影片模式以8:7長寬比提供最大視野，相片解析度更高，在8:7長寬比中最高可達27MP；搭配最能拍出沉浸效果的數位鏡頭HyperView，較之前Hero 10的Superview效果更加顯著提升，非常適合以動作為主的個人視角，能拍下更多自己與周遭環境的內容畫面。與Hero 10 Black所拍出的成品相比，Hero 11 Black垂直視野多出 16%。然後在 Quik 應用程式中輕鬆裁切成4:3、16:9或9:16，而且不會影響影像品質。榮獲艾美獎肯定的HyperSmooth 5.0穩定功能，線性+地平線鎖定數位鏡頭，即使相機旋轉了360°，也能保持影片穩定。全新AutoBoost動態調整功能，只有在相機偵測到震動時會套用HyperSmooth技術，將盡可能在整個攝錄過程中維持最為寬廣的視野。相機上三種全新的縮時攝影預設，可輕易在昏暗環境中進行 拍攝，而且不需要進行後製。例如可在黑暗環境中使用長時間曝光，透過移動的光源創造漂亮的光繪；還可以利用地球的自轉，在黑暗的天空建立星軌；想要拍攝都會城市的浪漫，在黑暗環境中使用長時間曝光，就可以創造移動車輛的迷人車燈光軌。此外，Hero 11 Black採用Enduro電池做為新的隨附電池，續航力也將再次提升。