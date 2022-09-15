共享幸福的家庭坐駕 ─ Infiniti QX60旗艦款試駕

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全新改款的QX60，在外觀上以簡潔俐落線條勾勒大氣典雅氣息，雙弓式水箱護罩依然是家族最顯眼的特徵，肩線自扁平銳利化的頭燈末端延伸至刀刃型尾燈，將視覺凝縮集中，讓這輛車長超過五米的大車，不會顯得擁腫，車側則以所謂的湧浪式車身曲線營造光影層次，搭配懸浮式車頂與專屬的20吋多輻式輪圈，整體造型較前代顯得精緻討喜。
進入車內，Infiniti大量使用皮革包覆內裝，並幾乎在伸手可及之處，都是使用皮革或軟材質鋪陳，讓人觸摸到的每一個不品都有絕佳觸感；主要操作介面也跟隨數位化潮流集中到12.3吋觸控螢幕，同時也還保留傳統空調介面與中央選鈕搭配快捷鍵，駕駛可選擇最順手的方式操作各項功能，以一款全新車型來說，使用上算是相當好上手：另外QX60也配了12.3吋的數位儀錶與10.8吋的全彩抬頭顯示器，可提供各項完整地車輛資訊，尤其大面積抬頭顯示器對於包括導航系統、ProPILOT 智慧駕駛輔助等基本資訊辨識上更是方便，都是令人讚賞的配備。
其他配備部分，雙前座配置舒壓按摩椅附通風電熱功能，具有3種舒壓按摩模式，另外還有BOSE Performance 16 具揚聲器音響系統、數位後視鏡、無線充電板、全景式天窗等，本次試駕的旗艦款全車三排座位共配有達7個USB充電埠，以對應當前大家對3C用品的使用充電需求，整體配備可說是相當豐富。此外，新一代QX60將後座兩排座位的空調出風口改到了車頂兩側，可增進冷房效果，對夏天炎熱的台灣來說，是個實用的改變。
採三排七人座配置的QX60，第二排座位除了具有前後滑移與椅背傾角可調功能外，亦配有一鍵式彈性收移功能，便於要進入第三排座位的乘客進入車內，空間上，三排座位都足夠一般成人乘坐，第三排椅背也具有角度可調功能，讓第三排座位乘客也可以舒適地乘坐：行李廂基本容積有411L，與一般中型車相當，若將後兩排座椅椅背全放倒，可創造平整的置物空間，容積也達2135L，不僅載物更方便，流行露營地當下，也可方便地放入氣墊床，做為車宿空間。
全新QX60幾乎上上下下、裡裡外外都用上了全新設計，不過在動力系統部分，則是搭載了廣獲好評的VQ系列引擎，搭載的引擎代號為VQ35DD，為3.5升的自然進氣V6引擎，可輸出295hp最大馬力與366Nm最大扭力，變速系統則由上一代的CVT變速箱改為9速手自排變速箱，雖然不是搭載時下流行的小排量增壓引擎，或油電混合動力系統，但大排量自然進氣引擎的好處，就是動力輸出流暢飽滿，動力隨著引擎轉速的提升，順勢湧出，對於此類家庭用車而言，更能夠兼具行進間的乘坐舒適度，不會因為增壓系統開啟後，瞬間迸發的動力，而有突兀感。
而底盤設定上，QX60雖是較偏向舒適取向，卻不是大家印象中那種軟綿綿的設定，保有一定的韌性，兼顧對路面碎震與過彎側傾的抑制，開起來算是輕盈好掌握，不會讓人感覺到任何的笨重感，不易掌握動態的狀況，搭配流暢的動力輸出，駕馭起來相當輕鬆好上手，不需要太多時間去適應。
全新QX60全面導入了ProPILOT智慧駕駛輔助科技，具備達Level 2輔助駕駛功能，配有包含世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、LKA車道維持輔助系統、BSI盲點側撞預防系統、LDP車道偏移預防系統等駕駛輔助科技，而這套全新科技與過去有所不同的是，具有下坡車速維持與輔助超車功能，當車輛開啟ICC全速域智慧定速系統後，行經下坡路段時，並不會像部分車款的主動式巡航系統出現車速漸漸加快的情形，QX60的ICC全速域智慧定速系統會介入為煞車減速，讓車速不會超過原先設定時速，避免在不知不覺中超速。另外，超車輔助功能部分，同樣在開啟ICC全速域智慧定速系統巡航下，車輛若行駛於中間車道而駕駛者欲由左側加速超車時，只要開啟左方向燈，系統就會開始加速輔助駕駛超車，但為何僅有打左轉方向燈時有此功能呢？主要仍是考量安全與法規，右側超車容易讓車輛進入他車的側邊盲區，危險性提高，且多數國家的交通法規都有有關不得自右側超車的規定，所以該功能僅能在向左超車時使用。
全新QX60在整體產品表現上，可說是可圈可點，沒有明顯缺點，而且基本價格也壓在300萬元內，比起多數豪華品牌七人座SUV都來得便宜，且配備上也給的誠意十足，展現相當高的CP值；而除了標準七人座設定，旗艦款還可加價20萬元升級選配Autograph極致六人座套件，進一步提升豪華舒適度，據裕隆日產表示，目前已接到的超過100張訂單中，有近半數都升級了Autograph極致六人座套件，台灣消費者再度展現買車攻頂的習慣，而六人座設定也可在商務、後座買家與家庭使用間取得平衡，比起傳統豪華房車更具運用彈性，且搭載了智慧四輪傳動系統，更增添了休閒機能，是在豪華車款中相當面面俱到的選擇。
| 車型
| Infiniti QX60 旗艦款
| 長寬高(mm)
| 5,047x1,981x1,770
| 軸距(mm)
| 2,900
| 車重(kg)
| 2,105
| 引擎型式
| V6 DOHC 24V 自然進氣汽油
| 排氣量(c.c.)
| 3,498
| 最大馬力(PS/rpm)
| 295/6,400
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 366/4,800
| 變速系統
| 9速手自排
| 傳動型式
| 前置四驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 255/50R20
| 建議售價
| 279萬起