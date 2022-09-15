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【試駕】珍惜把握和Audi TT RS最後的相處時光

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-09-15 05:55:20

Audi TT自1998年推出至今已邁入第三世代，不過因品牌電動化策略，所以這也是最後一代，因此這次試駕TT RS可說是最後一次和它相處，而它的2.5升五缸渦輪與400hp馬力，在轉身前帶來華麗的最後一舞。

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有小R8之稱的Audi TT，自1998年推至今已進化至第三代車型，不過很可惜因Audi將朝電動化邁進，因此這也是最後一代車型，好在在轉型電動化前有機會體驗TT最後的怒吼。

這次最後體驗搭載內燃機TT還是最強的TT RS車型，具有400hp輸出的2.5升五缸渦輪加上quattro智慧型四輪傳動系統，光看這組合就已讓人興奮。這具引擎與動力表現先前已在RS 3體驗過，但因TT車重較輕及設定等因素，因此無刻意踩踏就已有相當帶勁的加速力道。當然TT RS給你的還不僅於此，若試著將油門踏板加深，隨即換來的就是渾厚飽足的貼背感，而一旁隨著轉速不斷放大的聲浪，則像魔力般引誘你進一步探索它的極限。

光看TT RS車名就已能感受到不好惹的性能。
光看TT RS車名就已能感受到不好惹的性能。
2.5升五缸渦輪具有400hp/48.9kgm輸出。
2.5升五缸渦輪具有400hp/48.9kgm輸出。
在強大動力助益下，無需深踩就已釋放讓人開心的推力。
在強大動力助益下，無需深踩就已釋放讓人開心的推力。
愛開車的很難在此氛圍中抵擋誘惑，因此不爭氣的將模式切至Sport，此刻TT RS已進入備戰狀態，更積極的輸出反應及更厚實的能量，於是乎右腳很自然的加深油門幅度，TT RS也很識趣的以更夠勁的加速推力回應，而比方才還要宏亮的排氣聲浪一同讓人熱血沸騰。

別以為TT RS只會一股傻勁往前衝，配置更成熟及快速變換驅動比例的quattro系統，雖無法帶來華麗的過彎效果，但較RS 3更低的重心則給予更暢快及安心的感受，而逢彎切彎的特性更讓人可以盡情享受操駕樂趣，而不需擔心或猶豫循跡性，於是就像個傻子於同一條路不斷來回。

TT RS除了強悍性能，quattro系統更能在彎中帶來犀利身手。
TT RS除了強悍性能，quattro系統更能在彎中帶來犀利身手。
既然要體驗當然要在動力模式下才徹底釋放TT RS能力。
既然要體驗當然要在動力模式下才徹底釋放TT RS能力。
255/30 R20輪胎規格，在視覺與抓的力都讓人滿足。
255/30 R20輪胎規格，在視覺與抓的力都讓人滿足。
TT RS除是玩樂好夥伴，稜角分明銳利的身形折線、寬大盾型水箱護罩、加大下氣壩，在朝前代致敬同時營造出更精神奕奕且性能氣勢更濃厚的樣貌，讓你可充滿自信在夜晚鬧區下車。

柔中帶剛的線條散發強烈性能氣勢。
柔中帶剛的線條散發強烈性能氣勢。
不一定要激烈操駕，靜靜看著它也很美好。
不一定要激烈操駕，靜靜看著它也很美好。
黑色風格套件包含銘牌與廠徽。
黑色風格套件包含銘牌與廠徽。
畢竟身為高級小跑車，座艙當然也會有所著墨，除細膩的軟質飾板與皮革營造符合身分質感，在少了中控螢幕讓整體視覺與空間感變得清爽開闊。除此之外12.3吋數位儀表也給予關於車輛一切資訊，只不過介面與自家現行車型有所不同需重新適應，但這只適用於已有其它Audi新車，另外也沒缺少多數駕駛喜愛的無線充電與Apple Carplay與Android Auto連接功能及讓耳朵幸福的B&O音響系統。

軟質飾板與皮革營造出符合身分的質感氛圍。
軟質飾板與皮革營造出符合身分的質感氛圍。
RS專屬Fine Nappa真皮跑車座椅提供舒適又包覆的乘坐感受。
RS專屬Fine Nappa真皮跑車座椅提供舒適又包覆的乘坐感受。
後座不是用來坐人，而是放隨身小物品。
後座不是用來坐人，而是放隨身小物品。
305～702公升置物空間用於日常還算夠用。
305～702公升置物空間用於日常還算夠用。
習慣Audi新系統，TT RS的介面要重新適應。
習慣Audi新系統，TT RS的介面要重新適應。
身為性能車單然要提供單圈計時功能。
身為性能車單然要提供單圈計時功能。
提供地圖全螢幕與Apple Carplay與Android Auto連接功能。
提供地圖全螢幕與Apple Carplay與Android Auto連接功能。
排擋桿造型提供手排與性能的視覺感受。
排擋桿造型提供手排與性能的視覺感受。
RS專屬平底方向盤不論視覺或握感都極佳。
RS專屬平底方向盤不論視覺或握感都極佳。
空調控制鈕配置於出風口。
空調控制鈕配置於出風口。
TT落幕已是既定事實，未來將會以電動車繼續延續，而在此之前很慶幸可以好好和它道別，而TT RS的動力與動態表現，也帶來讓人留下印象深刻玩美絢麗的演出。

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