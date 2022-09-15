【試駕】珍惜把握和Audi TT RS最後的相處時光

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有小R8之稱的Audi TT，自1998年推至今已進化至第三代車型，不過很可惜因Audi將朝電動化邁進，因此這也是最後一代車型，好在在轉型電動化前有機會體驗TT最後的怒吼。
這次最後體驗搭載內燃機TT還是最強的TT RS車型，具有400hp輸出的2.5升五缸渦輪加上quattro智慧型四輪傳動系統，光看這組合就已讓人興奮。這具引擎與動力表現先前已在RS 3體驗過，但因TT車重較輕及設定等因素，因此無刻意踩踏就已有相當帶勁的加速力道。當然TT RS給你的還不僅於此，若試著將油門踏板加深，隨即換來的就是渾厚飽足的貼背感，而一旁隨著轉速不斷放大的聲浪，則像魔力般引誘你進一步探索它的極限。
愛開車的很難在此氛圍中抵擋誘惑，因此不爭氣的將模式切至Sport，此刻TT RS已進入備戰狀態，更積極的輸出反應及更厚實的能量，於是乎右腳很自然的加深油門幅度，TT RS也很識趣的以更夠勁的加速推力回應，而比方才還要宏亮的排氣聲浪一同讓人熱血沸騰。
別以為TT RS只會一股傻勁往前衝，配置更成熟及快速變換驅動比例的quattro系統，雖無法帶來華麗的過彎效果，但較RS 3更低的重心則給予更暢快及安心的感受，而逢彎切彎的特性更讓人可以盡情享受操駕樂趣，而不需擔心或猶豫循跡性，於是就像個傻子於同一條路不斷來回。
TT RS除是玩樂好夥伴，稜角分明銳利的身形折線、寬大盾型水箱護罩、加大下氣壩，在朝前代致敬同時營造出更精神奕奕且性能氣勢更濃厚的樣貌，讓你可充滿自信在夜晚鬧區下車。
畢竟身為高級小跑車，座艙當然也會有所著墨，除細膩的軟質飾板與皮革營造符合身分質感，在少了中控螢幕讓整體視覺與空間感變得清爽開闊。除此之外12.3吋數位儀表也給予關於車輛一切資訊，只不過介面與自家現行車型有所不同需重新適應，但這只適用於已有其它Audi新車，另外也沒缺少多數駕駛喜愛的無線充電與Apple Carplay與Android Auto連接功能及讓耳朵幸福的B&O音響系統。
TT落幕已是既定事實，未來將會以電動車繼續延續，而在此之前很慶幸可以好好和它道別，而TT RS的動力與動態表現，也帶來讓人留下印象深刻玩美絢麗的演出。