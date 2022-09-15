嘉義縣警局增設10處科技執法 為提醒用路人遵守交通規則

為提醒用路人遵守交通規則，嘉義縣警察局特於縣區內增設 10 處 3 合 1 固定式「科技執法」照相儀器，民雄分局轄區除「民雄鄉台 1 線與中山路工業 1 路口」已運作執法外，另 9 處已正在積極測試中，預計在今年 12 月底前將陸續運作執法。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲移動式測速照相是針對容易超速的路段所設置（圖／嘉義縣警察局民雄分局提供）

目前「科技執法」 3 合 1 多功能固定式照相儀器，可針對「超速」、「闖紅燈」及「不依規定左右轉彎」交通違規依法舉發。在民雄分局轄區內除「民雄鄉台 1 線與中山路工業 1 路口」已執法外，其他有民雄鄉嘉 166 線與嘉 109 線路口、民雄鄉台 1 線與嘉 164 線路口、民雄鄉嘉 164 線與嘉 81 線路口及大林鎮台 1 線、中山路路口等 4 處將於年底正式執法，另在轄內易超速違規或易肇事之路段及地點，實施移動式測速照相。

此外，在嘉義縣其他分局轄區內有增設水上鄉台 1 線與 168 線路口、太保市 159 線與嘉 64 線路口、朴子市 157 線與嘉 7 線路口、朴子市光復新路與台 19 線路口、中埔鄉忠義路與大義路路口等 5 處正在測試中，預計今年 12 月底正式加入執法行列。

▲手持式測速照相是警方力剋超速駕駛的最佳利器（圖／嘉義縣警察局民雄分局提供）