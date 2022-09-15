嘉義縣警局增設10處科技執法 為提醒用路人遵守交通規則
為提醒用路人遵守交通規則，嘉義縣警察局特於縣區內增設10處3合1固定式「科技執法」照相儀器，民雄分局轄區除「民雄鄉台1線與中山路工業1路口」已運作執法外，另9處已正在積極測試中，預計在今年12月底前將陸續運作執法。
目前「科技執法」3合1多功能固定式照相儀器，可針對「超速」、「闖紅燈」及「不依規定左右轉彎」交通違規依法舉發。在民雄分局轄區內除「民雄鄉台1線與中山路工業1路口」已執法外，其他有民雄鄉嘉166線與嘉109線路口、民雄鄉台1線與嘉164線路口、民雄鄉嘉164線與嘉81線路口及大林鎮台1線、中山路路口等4處將於年底正式執法，另在轄內易超速違規或易肇事之路段及地點，實施移動式測速照相。
此外，在嘉義縣其他分局轄區內有增設水上鄉台1線與168線路口、太保市159線與嘉64線路口、朴子市157線與嘉7線路口、朴子市光復新路與台19線路口、中埔鄉忠義路與大義路路口等5處正在測試中，預計今年12月底正式加入執法行列。
民雄分局表示，取締違規不是最終目的，是要防制交通事故發生，確保用路人安全，故呼籲用路人「酒後不開車、開車不喝酒」、「騎乘機車戴好安全帽」，並遵守交通安全規則，平平安安的出門，快快樂樂的回家。