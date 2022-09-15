▲ 採雙展館設計，北高雄最大福斯商旅永驊展示暨售後服務中心啟用

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全新福斯商旅永驊展示暨服務中心位置在北高雄地區的交通要道，超過1,200坪的佔地面積中，除了超過60公尺面寬，室內挑高5.5米設計，通透明亮的空間，更加入無障礙賞車的設計規劃，讓消費者可無虞地得到服務。
獨創雙主題展廳設計 以多樣化的車款滿足不同消費者的需求
福斯商旅高雄永驊展示暨服務中心劃分為A、B兩館，清晰呈現福斯商旅品牌VanLife戶外休閒與商務福祉兩大方向。其中A館為VanLife生活館，透過「VanLife」的自由風格映照在展示區，說走就走的車旅生活完整呈現。藉由VanLife生活館的設計和沉浸式體驗，進一步深化福斯商旅品牌在消費者心中的樂旅精神。B館為商務福祉友善館，展示福斯商旅的經典T型商旅車，並提供樂齡福祉車市場不同輪椅座位數的車型選擇。透過雙展館與車款特色的氛圍點綴，展現福斯商旅永驊汽車重視客戶以及他們的家人。
除了雙館設計，連接戶外賞車區自然綠化的設計，延伸顧客賞車環境至360度。受惠於寬敞空間，整個福斯商旅永驊汽車多達8輛福斯商旅車款可同時展示，仍保有舒適的專屬洽談區。
舒適客休空間搭配貼心設備與服務
為體貼賞車民眾，福斯商旅高雄永驊展示暨服務中心同步建立完整無障礙賞車動線，各展館出入口、展廳內部動線皆有無障礙坡道設計，並配置無障礙廁所，讓年長、行動不便者都能無負擔地賞車。此外，規劃顧客專屬休憩區以及備有按摩椅之駕駛專屬休息室，更貼心設有淋浴空間，讓永驊汽車據點成為車主與顧客的休憩據點，不僅賞車，也是恢復精神的快充站！
賞車空間全面進化以外，福斯商旅高雄永驊展示暨服務中心亦針對售後服務進行升級，尤其針對福斯商旅旗下體型最大的Crafter，配備專屬維修工位、專業四輪定位機與靜音壓縮機等。同時，獲得原廠「維修大師」認證的專業技師，搭配符合原廠標準的先進專業儀器為福斯商旅全車系車主提供完善售後服務，讓車主可以安心將愛車交給永驊汽車。
深耕南臺灣市場的永驊汽車深知南部地區車主需求，秉持「客戶在哪裡，我們服務就在哪裡」經營宗旨，斥資興建全新福斯商旅展示暨服務中心自即日起正式啟用，期望以北高雄地區規模最大的商旅車展示中心，搭配先進設備、各種貼心設計，為南部地區消費者提供最優質服務。