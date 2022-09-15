光陽 Ionex 進駐 Costco，i-One／S6／S7 推「會員特惠價」
全球專業機車品牌KYMCO (光陽工業) 持續聆聽顧客聲音，以創新與突破的精神投入電動車研發，震撼推出全新電動機車品牌Ionex光陽電動車。KYMCO在電動車領域超過20年的研發歷程，也讓Ionex一推出即廣受各界推崇，除目前旗下Ionex 3.0的四款電動車款，日前宣布突破1,500站的能源換電站佈建也獲得市場盛讚。在市場熱烈的反應下，KYMCO Ionex光陽電動車也將於9月16日進駐會員制通路龍頭好市多 (Costco)，在9月16日至9月29日期間推出限時兩週的「好市多會員特惠」活動，由好市多特別嚴選3款換電版白牌Ionex光陽電動車，包括「i-One (單電池)／S6 (雙電池)／S7 (雙電池)」，展開Costco全台14間門市連續兩週的品牌特展。
Ionex行銷長林振盛表示，好市多一貫嚴選好物嘉惠會員，如今更把握購車旺季推出【Costco x Ionex光陽電動車特展】獨家強檔特惠，會員在特展期間購車除現有Costco聯名信用卡多利金回饋與分期零利率優惠、黑鑽會員卡2% 消費回饋，還可參加Ionex購車抽百萬現金活動及Ionex贈品等多重優惠好禮；此外，更有換電資費最低0元起等超級優惠，有興趣的消費者千萬不要錯過！
電動機車強檔特惠 Costco嚴選Ionex最高規格車系 i-One Keyless版／S6／S7 ABS版 ！
每每有新消息都引起熱議的電動機車品牌Ionex承襲KYMCO光陽集團的造車技術，以優秀的車款工藝與換電品質廣受車主們盛讚，Costco好市多賣場為把握購車旺季同時回饋會員，嚴選3款白牌Ionex光陽電動車，包括 Ionex i-One Keyless版、S6及S7 ABS版，以最優惠的限時特惠價提供給自家會員。Ionex i-One 外型時尚、車身輕巧，提供「最安靜」也「最乾淨」的騎乘體驗，不論是上班上課、買菜或接送小朋友都能時尚出行；全能座駕Ionex S6更是為都會通勤提供了超出預期的動力及續航表現，極速88km/h及155公里的續航力能充分滿足所有客群的都市移動需求，750mm的低座高設定更是讓身材較嬌小的車主也能輕鬆駕馭，「國民電動車」的名號實至名歸！主打穿梭往來城市到郊區高續航力Ionex S7運動街跑電動車，極高的操控感與速度感輔以優良的續航力，最適合追求速度感的騎士，社群上亦常見Ionex車主們分享S7環島旅程心得。
【Costco x Ionex光陽電動車特展】活動時間為9月16日至9月29日，三款嚴選高規電動機車提供好市多會員獨家專屬優惠，限時強檔特惠錯過不再有，快到全台Costco門市，即刻入主Ionex光陽電動車吧！