Brabus頂尖雙傑Rocket 900、XLP 800 Adventure首亮相！

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三一東林舉辦之為期三天的發佈會中，除了Brabus Rocket 900、XLP 800 Adventure；還展示了Brabus s G800、Pullman、CLASSIC 280 S、Morgan Plus 6等過去三年發表過的車款外，還有Brabus子公司Startech操刀改造進化的Tesla Model 3。不過焦點仍集中在Brabus Rocket 900與XLP 800 Adventure。
全球限量10台的Brabus Rocket 900，是以Mercedes-AMG GT 63S 4Matic+為基礎，經過動力升級和配上全車專屬寬體空力套件改造而來。搭載排氣量4,407c.c雙渦輪V8引擎，增壓值達1.4 BAR，可輸出高達900 hp最大馬力，最大扭力也高達 1250 Nm (原廠因安全考量限制在1050Nm)，搭配9速手自排變速系統與四輪傳動系統，0-100 km/h加速成績僅2.8秒，極速 330 km/h，擁有超越許多千萬超跑難望項背的優越性能！
同樣是台灣首度亮相的Brabus XLP 800 Adventure，是以Mercedes-AMG G63為基礎重新改造成Pick-Up，車長達 5.33米，超過Mercedes-AMG G63達70公分：軸距擴增為 3690 mm，不但較 AMG G63 長50公分，甚至比豪華房車S -Class，長出近30公分！
動力表現更讓人感到不可思議，搭載4.0 升雙渦輪V8引擎、最大馬力高達800PS，最大扭力也達到 1000 Nm，即使全車重達 3 噸半，0-100 km/h加速也僅需4.8 秒即可完成，極速可達210 km/h！
最超乎想像的是，Brabus XLP 800 Adventure的後車斗，除裝載的功能外，在國外還可搭載無人機，為車主提供遠距 3D 路況與安全偵測。霸氣十足的XLP 800 Adventure建議售價自3,988 萬元起，並依舊提供高度客製化服務，據了解台灣將至少會引進4輛XLP 800 Adventure，可說是名副其實的路上帝王。