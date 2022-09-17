壯漢難敵「退化性脊椎側彎」　手術找回健康

48 歲「阿榮」經營肉舖，每天清晨出門上工，原本扛上百斤豬肉對他而言是「一塊蛋糕」，但近來卻出現背痛、臀部痠麻等症狀，導致肉舖生意幾乎停擺，聽朋友介紹後前來就醫，檢查發現不僅嚴重脊椎側彎，同時合併神經根壓迫，透過電腦導航前側位脊椎減壓及骨融合手術，讓他又是一尾活龍重新拼經濟。

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亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師林琮凱表示，「阿榮」就醫時自述原本每天搬貨沒有異狀，直到一年多前背部開始痠痛，之後右側臀部出現痠麻感，甚至沿著坐骨神經牽扯痛至大腿，這一年多來都無法久站，每天站著工作沒多久，就痛到要坐下休息才會緩和，期間去過診所嘗試復健治療，但效果不明顯，幾乎無法上班，同事才介紹他趕緊求診。

經安排檢查X光後，影像顯示有退化性脊椎側彎及脊椎滑脫症狀，之後利用核磁共振檢查，也確認有椎孔狹窄合併神經根壓迫情形，揪出真正造成下肢疼痛、麻木、針刺感覺的元兇。

與患者詳細討論後，決定採取「電腦導航前側位脊椎減壓及骨融合手術」，術後當日即可下床行走，隔日可正常坐站，日常生活功能無虞，手術隔日也順利出院，重新回到熟悉的肉舖繼續拼經濟，讓他直說：「早知道就該盡快處理，不用白白受苦這麼久」。

林琮凱指出，傳統手術需將多節歪斜旋轉的脊椎打上多支骨釘固定，手術較複雜、耗時長且破壞組織甚多，隨著醫療技術進步，現今採用「前側位脊椎融合支架」，相較傳統脊椎間支架，長度更長、底面積更廣，以此次針對引發神經壓迫的節段為例，可取代以往十數支骨釘內固定及多節椎骨破壞融合，在短節段植入前側位專用脊椎融合支架。

林琮凱也表示，該支架能有效支撐左右脊椎的歪斜，再加上脊椎旁核心肌肉本身的協調性及張力，改變身體中心的重心位置，有效恢復脊椎應有平衡，除了解除神經壓迫問題，更間接地達到脊椎側彎矯正的效果，順利達成減少破壞、更快恢復的目的。