客傳會再傳捷報！勇奪福爾摩沙國際電影9大獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外3部得獎的作品，是客傳會自製的《傳、傳》第二季影片，專門介紹台灣客庄用一生專精製作工藝的客家職人，影片以紀錄片手法，分解職人精湛的工藝技巧，也透過職人的口白，娓娓訴說為何對這項工藝如此執著，這次獲獎的影片有，製作祖牌師傅－曾學政、將黑白照片變彩色師傅-李湞吉與客家武獅師傅-張健銨等三部影片，用高質感金鐘團隊拍攝手法，讓世界看見客家傳統工藝之美。
製作祖牌師傅－曾學政
原本經營空調的他，在偶然的機會接觸雕刻，繼而開始研究祖牌的製作，獨特的製作工藝，吸引來自全台的家族訂製，並且以客家家族為主，現有一位兒子繼續傳承這門雕刻技藝。
將黑白照片變彩色師傅-李湞吉
熱愛繪畫的李湞吉，在沒有彩色相片的年代，開始學習為相片上色，僅使用簡單的自製工具、雙手和輕巧的手指，便可讓人像鮮活了起來！這項手工藝，目前自己年幼的孫子女有興趣，希望未來能有更多人能接手傳承這項工藝。
客家武獅師傅-張健銨
78歲的張師傅，十四歲開始學習舞獅，十七歲做第一顆獅頭，年屆八旬，張健銨仍四處巡演，並開課教授製作和學習武獅，始終抱持傳承客武獅的信念。
福爾摩沙國際電影節（Formosa Festival of International Filmmaker Awards, FFIFAFFIFA）是一個由台灣非營利藝文組織所舉辦的世界級影展，連結台灣在地與全球年輕獨立影像創作者，關注環保、生態與在地文化，鼓勵新型態影像創作，吸引了全球優秀的電影人聚集台灣，促成台灣導演與國際創作者間的連結，並藉由FFIFA認識台灣的更多面向。
6部得獎影片連結：
《鹽个精靈》https://youtu.be/aX2hjIOBNIw
《咕咕咕》https://youtu.be/aLxL7GcjzkE
《阿太个願望》https://youtu.be/KqyR5RT32mI
《傳、傳－曾學政》https://reurl.cc/XVpGdM
《傳、傳－李湞吉》https://reurl.cc/5pVvAG
《傳、傳－張健銨》https://reurl.cc/7pn0gk