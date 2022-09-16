COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

客傳會再傳捷報！勇奪福爾摩沙國際電影9大獎

▲年屆八旬，張健銨仍四處巡演，並開課教授製作和學習武獅，始終抱持傳承客武獅的信念。（圖／客新聞提供）
▲年屆八旬，張健銨仍四處巡演，並開課教授製作和學習武獅，始終抱持傳承客武獅的信念。（圖／客新聞提供）

本報訊

2022-09-16 16:57:29

客家6影片勇奪福爾摩沙國際電影9大獎！客家公共傳播基金會製作的兒童客語動畫影片、紀錄片等6部作品，獲得「傑出動畫短片獎」、「傑出紀錄短片獎」及「策展人獎」，這些得獎的影片，分別是為了兒童打造親的3部兒童繪本動畫《咕咕咕》、《阿太个願望》、《鹽个精靈》及記錄客家職人工藝的《傳、傳》〈客家神祖牌〉、〈相片上色〉及〈客家武獅〉等6部影片，一次囊括9大福爾摩沙國際電影獎大獎。客傳會董事長陳邦畛說，客傳會自製的優質客家連續兩年受到電影節的肯定，希望全世界一起在網路上欣賞得獎影片，輕鬆看見台灣客家的美好！

我是廣告 請繼續往下閱讀
客傳會表示，這次獲獎的6部作品中，有3部是兒童繪本動畫影片，分別是《鹽个精靈》、《咕咕咕》及《阿太个願望》全是以英華字幕搭配客語配音，影片有細膩唯美的畫風、感動人心的故事，非常適合家長帶領孩子一起創造一輩子難忘的美好回憶，其中《咕咕咕》及《阿太个願望》是改編自臺北市客家事務委員會所出版的客家兒童故事繪本。

另外3部得獎的作品，是客傳會自製的《傳、傳》第二季影片，專門介紹台灣客庄用一生專精製作工藝的客家職人，影片以紀錄片手法，分解職人精湛的工藝技巧，也透過職人的口白，娓娓訴說為何對這項工藝如此執著，這次獲獎的影片有，製作祖牌師傅－曾學政、將黑白照片變彩色師傅-李湞吉與客家武獅師傅-張健銨等三部影片，用高質感金鐘團隊拍攝手法，讓世界看見客家傳統工藝之美。

製作祖牌師傅－曾學政

原本經營空調的他，在偶然的機會接觸雕刻，繼而開始研究祖牌的製作，獨特的製作工藝，吸引來自全台的家族訂製，並且以客家家族為主，現有一位兒子繼續傳承這門雕刻技藝。

▲《傳．傳》將黑白照片變彩色師傅-李湞吉。（圖／客新聞提供）
▲《傳．傳》將黑白照片變彩色師傅-李湞吉。（圖／客新聞提供）
將黑白照片變彩色師傅-李湞吉

熱愛繪畫的李湞吉，在沒有彩色相片的年代，開始學習為相片上色，僅使用簡單的自製工具、雙手和輕巧的手指，便可讓人像鮮活了起來！這項手工藝，目前自己年幼的孫子女有興趣，希望未來能有更多人能接手傳承這項工藝。

客家武獅師傅-張健銨

78歲的張師傅，十四歲開始學習舞獅，十七歲做第一顆獅頭，年屆八旬，張健銨仍四處巡演，並開課教授製作和學習武獅，始終抱持傳承客武獅的信念。

福爾摩沙國際電影節（Formosa Festival of International Filmmaker Awards, FFIFAFFIFA）是一個由台灣非營利藝文組織所舉辦的世界級影展，連結台灣在地與全球年輕獨立影像創作者，關注環保、生態與在地文化，鼓勵新型態影像創作，吸引了全球優秀的電影人聚集台灣，促成台灣導演與國際創作者間的連結，並藉由FFIFA認識台灣的更多面向。

▲《鹽个精靈》劇照。（圖／客新聞提供）
▲《鹽个精靈》劇照。（圖／客新聞提供）
6部得獎影片連結：

《鹽个精靈》https://youtu.be/aX2hjIOBNIw
《咕咕咕》https://youtu.be/aLxL7GcjzkE
《阿太个願望》https://youtu.be/KqyR5RT32mI
《傳、傳－曾學政》https://reurl.cc/XVpGdM
《傳、傳－李湞吉》https://reurl.cc/5pVvAG
《傳、傳－張健銨》https://reurl.cc/7pn0gk

客家影片國際大放異彩！7作入選奧蘭多電影節

廣播金鐘獎客家入圍13獎項　陳子鴻：客家創新節目超精采

客家當慶！客傳會2動畫片入選聖地牙哥國際兒童電影節

客家義民祭屢創紀錄！234年來首位女司儀擔任祭祀大典

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀