百白遭《蠻荒》男友痛毆　拋棄自尊借錢「哭到癱軟」

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劇中她提著沒吃完的便當，一大袋便當店免錢海帶清湯，想說回家煮成稀飯給小兒子當晚餐。她突然發現，「彩琳的狀態絲毫沒有我原本想像的千頭萬緒，此刻只要有能馬上度過難關的方法，她什麼都願意去做，而藍藍就是她的浮木，在那個瞬間，我感覺到自己絲毫沒有猶豫的開口了。」
「老師，你可不可以借我一點錢？」台詞才說完，導演大聲喊卡，百白蹲在地上毫無預警地大哭，要人攙扶，「在我的生命中從未卑微的向他者求助，原來拋下自尊是這樣，原來我誤會彩琳了，她可以為了孩子做到這種程度，那個看似無能的請求，其實裝載好多的愛。」
百白在臉書大膽向姚吉慧示愛：「特別感謝溫柔的吉慧，我相信一個真正善良和願意勇敢付出愛的演員，才有辦法演出藍藍這個角色，那場戲我透過妳眼睛的倒影，我有機會看見彩琳對孩子滿滿的愛，這一切就像照鏡子一樣，先有愛才有愛。」
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