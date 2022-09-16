COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

百白遭《蠻荒》男友痛毆　拋棄自尊借錢「哭到癱軟」

▲百白拍《走過愛的蠻荒》遭戲裡男友痛毆。（圖／三禾行銷提供）
▲百白拍《走過愛的蠻荒》遭戲裡男友痛毆。（圖／三禾行銷提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-09-16 22:00:00

34歲百白在茁劇場《走過愛的蠻荒》扮老、穿上舊衣，臉上塗抹歲月痕跡，飾演獨自扶養兒子的媽媽。一開場就喝醉被男友痛毆，牽連到兒子也被揍。有觀眾再三看這場「動作戲」，才認出這慘婦是百白。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲百白（左）在《走過愛的蠻荒》向姚吉慧借錢，在片場哭到癱軟。（圖／三禾行銷提供）
▲百白（左）在《走過愛的蠻荒》向姚吉慧借錢，在片場哭到癱軟。（圖／三禾行銷提供）
百白說：「演戲是修行，很幸運遇上了《走過愛的蠻荒》這個劇本，透過彩琳這個角色的生命故事，讓我有機會更認識愛的樣態。」劇中她拉下老臉，跟飾演小兒子老師的姚吉慧借錢，她說：「這場跟藍藍老師借錢的戲，做功課時一直非常苦惱，到底開口向孩子的老師借錢是什麼樣的心情？應該是礙於面子非常難以啟齒吧。」

劇中她提著沒吃完的便當，一大袋便當店免錢海帶清湯，想說回家煮成稀飯給小兒子當晚餐。她突然發現，「彩琳的狀態絲毫沒有我原本想像的千頭萬緒，此刻只要有能馬上度過難關的方法，她什麼都願意去做，而藍藍就是她的浮木，在那個瞬間，我感覺到自己絲毫沒有猶豫的開口了。」

▲百白在《走過愛的蠻荒》扮老、穿上舊衣。（圖／三禾行銷提供）
▲百白在《走過愛的蠻荒》扮老、穿上舊衣。（圖／三禾行銷提供）
「老師，你可不可以借我一點錢？」台詞才說完，導演大聲喊卡，百白蹲在地上毫無預警地大哭，要人攙扶，「在我的生命中從未卑微的向他者求助，原來拋下自尊是這樣，原來我誤會彩琳了，她可以為了孩子做到這種程度，那個看似無能的請求，其實裝載好多的愛。」

百白在臉書大膽向姚吉慧示愛：「特別感謝溫柔的吉慧，我相信一個真正善良和願意勇敢付出愛的演員，才有辦法演出藍藍這個角色，那場戲我透過妳眼睛的倒影，我有機會看見彩琳對孩子滿滿的愛，這一切就像照鏡子一樣，先有愛才有愛。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

「火焰腿女神」套T字泳褲　一轉背面幾乎整顆露出

黃鴻升走2年了！《玩很大》一張照片太催淚　4萬人哭著看

安海瑟薇扮《Prada的惡魔》造型　網友：16年還是長一樣

鄭家純躺床！全身只有一條內褲　連女網友都激動了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀