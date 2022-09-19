特企／電通攜手領導品牌　共同勾勒永續人才即戰力

我是廣告 請繼續往下閱讀
電通行銷傳播集團社會影響力領導人翁偉智在會上分享：「The Code是電通行銷傳播集團全球為了實踐『數位共好』的社會影響力所許下的承諾，具體的目標為：在2030年前能扶植全球10萬青年成為被賦權的數位公民，台灣響應全球透過集團的核心專業及傳播影響力，提升台灣學生在永續議題的認知同時產生真實行動，幫助學生將所學應用於真實生活環境中的永續挑戰。」
翁偉智同時也在會上說明：「The Code 線上永續論壇」是「電通永續之森 新世代數位公民」2022系列計畫的第三部曲，是電通落實社會影響力中數位共好與環境永續的具體作為，今年以「剩食」作為系列活動主軸，一整天規劃包含一場Rise Up Taiwan剩食工作坊獲獎學生的分享、2場座談及5場內容精湛的演講，分別邀請持續投入且具影響力的社會企業、媒體以及在超商、食品、零售及量販等領域的領導品牌分享觀點：5% Design Action分享創辦初衷與正在推動的專案；大享食育協會、食力 FoodNEXT與明日餐桌以自身平台出發分享剩食議題趨勢及如何與品牌攜手創造新解方；TFT為台灣而教帶來對未來社會影響力/領導的培育觀點；統一超商針對永續「綠食力」及Z世代人才提出見解；家樂福文教基金會談食物轉型創造永續影響力；怡和餐飲集團用永續甜甜圈來分享對未來人才的觀點及旗下品牌與集團的投入；台灣雀巢提出如何發揮食物的力量，推進在地BEST四大永續行動。」
除了各領導品牌分別針對永續與人才提出見解，電通行銷傳播集團永續合夥人王馥蓓也透過論壇分享：「永續就是當今社會的新數位，是企業生存的必要關鍵，已是必修課中的必考題，因此如何從善出發兼顧經濟、環境與社會，納入利益關係人的意見，以創新的方式，擘劃出新成長曲線，讓企業可以一直走在永續經營的道路上，而我們電通集團這次的作為就是一個最好的證明，從擅長的行銷傳播出發，彙整資源後一起成就了這次的計畫，能參與其中讓我感到無比榮幸。另外，電通做為台灣唯一設立永續合夥人的行銷集團，對於企業該如何展開永續，我們提出五大作為供大家參考：１. 制定清晰的永續承諾藍圖。２. 順應政策轉換體質，善用政策開創新局。３. 學習國際規範做好永續健檢。４. 與利益關係人合作共創永續價值。５. 系統化地持續溝通永續的價值，驅動目標受眾改變習慣。」
電通行銷傳播集團在台灣與全球均積極落實永續，透過此次「電通永續之森新世代數位公民計畫」實踐了電通社會影響力的願景「啟發人們展開新的生活方式」，同時也串接起領導品牌與社會企業共同賦能於Z世代青年們成為未來領袖，共同創造永續影響力。