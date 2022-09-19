集雅社百貨週年慶開跑！消費抽免單　優惠搭配最高省14萬

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▲面對琳琅滿目的家電產品難以抉擇的問題，集雅社一直以來致力推出「家電規劃師」服務。（圖／NOWnews攝）

▲家電規劃師推薦想要省荷包的民眾，不管是新成家還是想汰舊換新，都可以趁此次獨家推出的方案，另外搭配百貨滿萬送千，直接回饋消費者總價值可超過14萬。（圖／品牌提供）

▲集雅社周慶期間搭配改裝開幕跟新開店優惠再加倍！（NOWnews攝）

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