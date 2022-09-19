集雅社百貨週年慶開跑！消費抽免單　優惠搭配最高省14萬

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為了歡慶百貨週年慶，集雅社這次推出「五大集利」超殺活動優惠，只要來集雅社百貨門市消費即可享百貨滿萬送千優惠、集雅社獨家贈、原廠獨家贈品以及其中最廣為大家瘋狂的，就是「您消費我買單」活動，民眾只要綁定集雅社會員消費滿萬元，就可參加月月抽免單活動，每筆訂單最高可折抵10萬元讓消費者大呼實在太划算! (*折抵金額以集利金回饋，一點一元)
此外現在綁定LINE會員，集雅社還會推出消費集利金5倍送，消費滿1000元就回饋5點集利金，下次消費即可以1點折抵1元且折抵無上限。
集雅社為與消費者同慶，還推出知名品牌像LG、SAMSUNG、SONY、等指定大尺吋電視贈送涵碧樓或雲品酒店雙人住宿一晚、以及知名高檔連鎖餐飲旭集、饗食天堂餐券等多項好康！
不只這樣，為了解決消費者，面對琳琅滿目的家電產品難以抉擇的問題，集雅社一直以來致力推出「家電規劃師」服務，不僅貼近消費者需求，還能大幅降低消費者選購產品的時間。
家電規劃師私心推薦 成家、汰舊換新這樣買最划算
家電規劃師推薦想要省荷包的民眾，不管是新成家還是想汰舊換新，都可以趁此次獨家推出的方案，另外搭配百貨滿萬送千，直接回饋消費者總價值可超過14萬，85型Neo QLED 8K量子電視、55吋Odyssey Ark Mini LED曲面電競顯示器、812公升BESPOKE系列雙循環四門旗艦冰箱，以及AI衣管家蒸洗脫烘滾筒洗衣機，讓你一次購足所需家電，還有獨家優惠價格，加上搭贈五星級住宿券、PS5、32吋畫框電視、以及AI管家電子衣櫥等，透過家電規劃師的搭配不只能一次購足，更是千萬不能錯過一年一度週年慶的好康！
新店改裝開幕搭配周慶優惠加倍
集雅社周慶期間搭配改裝開幕跟新開店優惠再加倍! 高雄夢時代專櫃於9/8改裝開幕。微風南京於9/15新開幕，新光三越信義A4 LG 專售館則是在9/30開幕，現場消費滿額限量贈超商商品卡，滿三萬再加贈價值6600元的VIVISPA體驗券。周年慶期間各大品牌將會在現場舉辦質感家電體驗會，不僅提供民眾現場體驗之外，還能拿到精美好禮，提醒民眾入手家電或汰舊換新，千萬不要錯過。
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