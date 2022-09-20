時隔15年！再推恐怖續作《替屍鬼2》 女星曝扮鬼留陰影
2007年的恐怖電影《替屍鬼》是越南與韓國一起合拍，而15年後，由原班人馬打造正宗續作《替屍鬼2：詛咒再臨》，延續女性心機主題，導演鄭恆更透露：「《替屍鬼2：詛咒再臨》既是一部『真的有鬼』的恐怖片，也是一部富含女性元素的恐怖片。」
故事描述分散多年的好姐妹相聚，結果因為其中一人誤觸「慕依」畫像的詛咒，而使得另一人遭到附身而性格大變，為了挽救兩人的友情，必須解開畫像背後的秘密。時隔15年後開拍正宗續集《替屍鬼2：詛咒再臨》，主角換成IG追蹤人數超過500萬、有「越南第一美女」之稱的29歲越南名模芝芙飾演。至於被女鬼「慕依」附身的好友，則是由27歲越南名模阮清薇飾演；相較於演藝資歷較為豐富的芝芙，阮清薇是首度在大銀幕飾演主要角色，導演鄭恆表示：「這個角色無論是心理上或身體上都很難演，所以我必須確保阮清薇做好準備。」從預告看來，阮清薇最後的表現相當驚人，展現出令人驚艷的駭人演技！
除了兩位新生代女星，上一集的主要卡司也全數回歸，包含《剩女大作戰》阮平明、《我，最親愛的》紅映，而越南資深女星英姐更是睽違15年，再度飾演女鬼「慕依」一角，她也表示，「慕依」可以說是她演藝生涯中最特別的角色，對她的影響是一輩子的，上一次演完之後，對她留下許多後遺症，甚至無法獨自在旅館房間睡覺，得靠著跟家人聊天，她才慢慢走出來。這次再度飾演「慕依」，她也坦言化完妝之後，那些消逝的恐懼「又回來了」！另外，由於英姐也是模特兒出身，本片可以說是越南兩代名模的同台恐怖對決！
2007年推出的《替屍鬼》是由越南和韓國合拍，而導演鄭恆也透露，韓國製作團隊原本邀請他重拍首集，但最後被他拒絕，決定以首集為基礎，發展出全新的故事。鄭恆認為：「女性一但鬥爭起來，她們的心思是無法預料的。」更說道：「《替屍鬼2：詛咒再臨》既是一部『真的有鬼』的恐怖片，也是一部富含女性元素的恐怖片。」《替屍鬼2：詛咒再臨》將於10月7日全台上映。