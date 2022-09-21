金曲唱作歌手瑪斯卡進駐TTICC 拍攝族語MV宣揚臺東之美

金曲唱作歌手Matzka（瑪斯卡），近期推出首張排灣母語專輯《cinevuan 7鄰86號》，受到臺東縣政府重視，邀請他進駐TTICC（臺東原住民文化創意產業聚落）駐村創作，將專輯中記錄的家鄉，外在世界對部落的改變，以及一路走來成長記憶，拍攝族語專輯MV，讓大家更認知臺東這塊美好土地。





我是廣告 請繼續往下閱讀

Matzka表示，從出道那一天起，就開始準備這張專輯，如今，內心最執著的願望終於實現。他說，「cinevuan」在排灣語中，是「原來的地方」、「一開始的地方」，7鄰86號是老家的門牌，透過專輯名稱直接點題，就是回歸部落、更新視角去實境寫生，想透過音樂，帶領大家一起回到他人生的起點，重新認識，聽見、看見這個曾經熟悉，現在卻有點陌生的原鄉。





▲金曲唱作歌手Matzka（瑪斯卡），近期推出首張排灣母語專輯《cinevuan 7鄰86號》，且受邀在金曲獎頒獎典禮演唱。（圖／主辦單位提供）

Matzka說，進駐TTICC後，立即著手規畫MV拍攝。他要以〈ali tjumaqu 歡迎回家〉為主軸，訴說遊子回鄉過程做為首支MV，進而以〈cinevuan 我的原點〉帶出臺東山海城市意象，把生長地方─臺東各種風貌之美，透過音樂介紹給大家！





臺東縣政府原民處表示，TTICC園區內設置高規格的TTstudio聲音部落錄音室之外，也設立立體平面實驗室、高溫窯實驗室、樂舞教室、攝影棚直播設備及藝術展示空間，設備完善新穎，就是希望能吸引更多像Matzka這樣的在地青年回鄉駐村創作，透過不同文化發展形式，讓民眾看見多元文化與藝術兼容的南島文化首都-臺東，更能讓TTICC成為原鄉文化傳承及藝術創作的重要場域。





活動詳細資訊：





TTICC官方臉書：https://www.facebook.com/TTICC2017





TTICC官方網站：https://tticc.taitung.gov.tw





南島臺東-臺東縣原民處官方臉書：https://www.facebook.com/aborigine089









