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特企／CERALIV居家鍍膜　留住新家最美好模樣！

▲居家鍍膜成為入厝前最後一件事，業者利用一層透明鍍膜保護層來防止髒污侵蝕、保護家具！（圖／品牌提供）
▲居家鍍膜成為入厝前最後一件事，業者利用一層透明鍍膜保護層來防止髒污侵蝕、保護家具！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-21 14:34:23

「居家鍍膜」這個在中北部夯很久的室內裝潢新趨勢你聽過了嗎？擁有一個美麗的家是很多人的夢想，以往許多民眾會挑選自己喜歡的風格進行裝潢，待裝潢結束便開心入住，但這之中卻忽略了一個重要步驟—「居家鍍膜」。居家鍍膜可以幫助民眾用最少的心力維持家裡最美好的樣子，因此漸漸在中北部流行起來，成為民眾入住前最後一個必做的事，為的就是希望能讓裝潢後的新家維持最初的完美模樣，而這波流行即將吹向高雄，正式登陸 9/29-10/2 高雄建材展。

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現在擁有一個屬於自己的房子越來越不容易，所以許多民眾在新居落成時，總會想方設法讓家裡保持完美的樣子，在生活越來越忙碌的前提下，密集的打掃工作可能會帶來不小的負擔，這正是居家鍍膜越來越夯的原因，利用一層透明無色的薄膜，在隱形的狀況下保護住建材，防止髒污侵蝕建材之餘，還可以大幅降低日常清潔所需的時間跟次數，讓居家鍍膜旋風式地成為居家裝潢業界的新流行，變成「入厝前最後一件事」。

在新趨勢的影響下，民眾新居入厝前最重要的就是尋找值得信賴的鍍膜品牌，為新家鍍上一層隱形防護罩好好保護心愛的家，CERALIV作為最具指標性的居家鍍膜品牌，深受頂級豪宅業主的青睞，各縣市的十大豪宅有五成都是他們的客戶， 而CERALIV能被如此肯定原因是其母公司「 CHOOSE 巧思先進材料 (CHOOSE NANOTECH)」具有豐富而專業的鍍膜經驗以及博物館等級的鍍膜研發能力，奇美博物館的阿波羅噴水池石雕、沉思者銅雕等藝品都是由巧思先進材料進行鍍膜保固，除了專業實力備受肯定之外，CERALIV更提供業界最高的三年時效及十八個月保固，與獨步業界的奇異筆驗收機制，而且價格收費機制極度透明，使他們深獲客戶信賴。

CERALIV 強大的研發能力可以做到居家鍍膜全室無死角，完美保護家中每天都會使用、最容易產生髒污的地方，只要完成鍍膜，即便是飲料及食物打翻到沙發上也不用擔心，清潔事半功倍。針對廚房與浴室最惱人的油污與水垢問題，也可以透過CERALIV 鍍膜達到防止吃色及水垢的狀況發生。種種好處、超乎預期的效果讓 CERALIV 不僅被最頂端豪宅業主所青睞，也深獲剛購入新居的雙薪家庭喜愛，對於一般家庭來說即便只做浴室或廚房鍍膜，都可以節省下大量的清潔維護時間，而居家鍍膜在中北部吹起的流行，也讓CERALIV收到眾多南部民眾詢問預約，為了服務更廣大的需求客群，CERALIV將首次參加 9/29-10/2 的高雄建材展，更帶來獨家預約優惠，邀請民眾一同共襄盛舉。

CERALIV官方網站：https://www.ceraliv.com/home_tw.html
展覽時間：9/29-10/2
展覽地點：高雄展覽館(高雄前鎮區成功二路39號，林森四路口)
攤位位置：5019

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