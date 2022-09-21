特企／CERALIV居家鍍膜　留住新家最美好模樣！

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在新趨勢的影響下，民眾新居入厝前最重要的就是尋找值得信賴的鍍膜品牌，為新家鍍上一層隱形防護罩好好保護心愛的家，CERALIV作為最具指標性的居家鍍膜品牌，深受頂級豪宅業主的青睞，各縣市的十大豪宅有五成都是他們的客戶， 而CERALIV能被如此肯定原因是其母公司「 CHOOSE 巧思先進材料 (CHOOSE NANOTECH)」具有豐富而專業的鍍膜經驗以及博物館等級的鍍膜研發能力，奇美博物館的阿波羅噴水池石雕、沉思者銅雕等藝品都是由巧思先進材料進行鍍膜保固，除了專業實力備受肯定之外，CERALIV更提供業界最高的三年時效及十八個月保固，與獨步業界的奇異筆驗收機制，而且價格收費機制極度透明，使他們深獲客戶信賴。
CERALIV 強大的研發能力可以做到居家鍍膜全室無死角，完美保護家中每天都會使用、最容易產生髒污的地方，只要完成鍍膜，即便是飲料及食物打翻到沙發上也不用擔心，清潔事半功倍。針對廚房與浴室最惱人的油污與水垢問題，也可以透過CERALIV 鍍膜達到防止吃色及水垢的狀況發生。種種好處、超乎預期的效果讓 CERALIV 不僅被最頂端豪宅業主所青睞，也深獲剛購入新居的雙薪家庭喜愛，對於一般家庭來說即便只做浴室或廚房鍍膜，都可以節省下大量的清潔維護時間，而居家鍍膜在中北部吹起的流行，也讓CERALIV收到眾多南部民眾詢問預約，為了服務更廣大的需求客群，CERALIV將首次參加 9/29-10/2 的高雄建材展，更帶來獨家預約優惠，邀請民眾一同共襄盛舉。
CERALIV官方網站：https://www.ceraliv.com/home_tw.html
展覽時間：9/29-10/2
展覽地點：高雄展覽館(高雄前鎮區成功二路39號，林森四路口)
攤位位置：5019