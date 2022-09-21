特企／「n.max.n」精品級皮革工藝！時間淬鍊風靡全球

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工業設計背景出身的n.max.n，一直以來堅持實用的多元功能性與真皮皮革的溫暖質感，皮革在經過時間的淬鍊及與人體油脂的接觸下越見光澤，深沉厚實的質地展現不同的歲月感。n.max.n最大征服果粉的特色就在於在功能設計上各種令人驚豔的細節，除了植鞣皮革選用來自於世界各地的皮革廠、最天然的頭層牛皮，以達最耐用程度之外；運用繁複的手工人字縫，以流暢緊緻有型的線條，將皮革緊緻包覆於螢幕周圍，一圈厚度達0.8mm錳鋼防護環及機身加強防撞，降低螢幕碎裂風險。而獲得專利的多功能設計，更讓人大嘆好貼心！手機套背面卡套便利收納，可放置名片及各式票卡，同時掀開可一秒變站立支架，超實用！不想拿在手上?可選擇手挽帶或加扣頸掛皮繩。幾年後換新機捨不得?沒關係，卡夾拆下可單獨成為卡片套，賦予心愛物品延續新的生命，讓好皮革單品更加淬鍊光彩。
華山期間限定店 客製化的獨一無二
n.max.n為了推廣高品質的皮革工藝，目前在華山1914文化創意產業園區的藝術西街NO.2貨櫃設立期間限定店。而未來將在北中南直營的台北據點「嗯！Café」與即將進駐的台南據點南紡貨櫃市集等，提供專屬客製化服務與皮革工藝體驗區。「皮革小物DIY 體驗」讓民眾對皮製品能有更深的認識，體會皮革的迷人之處。客製化服務可以讓顧客現場為手機皮套挑選專屬的顏色與縫線方式，從低調奢華的樸質素面色，到展現個性的大膽撞色拼接，五種不同色澤皮革、十種不同車縫線自由發揮創意，最後烙印上自己英文名字，這就是獨一無二！n.max.n看似大膽設計卻堅持手工品質與實用創新，力求在「物」與「人」關係之間平衡，將傳統工藝結合現代技術，因而獲得全球消費者喜愛。n.max.n以一個精品皮革手機套設計品牌，為有質感的紳士而存在，傳遞一份生活中不可妥協的品味堅持與美好質感的永恆經典。
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