特企／台北國際插畫博覽會　百位跨國創作雙十登場！

我是廣告 請繼續往下閱讀
近兩百組跨國插畫創作者 獻上插畫「 禮・物 」
第一屆Illustration Taipei 台北國際插畫博覽會以「禮．物」為主題，在日常生活中，禮物是傳遞心意的媒介，對於圖像創作者來說，每一幅畫、每一處細節，也都是送給觀看者的禮物。主視覺畫家Raimochi更將創作者隱喻為窗外的星星，每個閃閃發亮的創作者帶來充滿喜悅的作品(禮物)，替今年定調了歡愉與期待的氛圍，就讓我們一起挑個小禮送給重要的人、選個小物日日陪伴自己。
本屆Illustration Taipei 台北國際插畫博覽會齊聚上百位跨國插畫家與周邊廠商參展，來自台、日、韓、美國、泰國、香港、加拿大、史瓦濟尼等各國，將帶來多元創作風格。參展者包含備受喜愛的右手超人、Raimochi、松尼＆奇尼、Kingjun、YUANCHi、馬卡龍腳趾、什麼鳥、青青小樹、ericoco、草棉谷RONG、鹿人TWODEERMAN等多元風格的陣容，一同打造別出心裁的插畫商品與攤位，等待插畫粉絲來拆禮物！
豐富的舞台手作活動 來一場插畫大對決
除了好買、好逛，Illustration Taipei 台北國際插畫博覽會也好好玩！現場規劃了各種豐富體驗，如：與知名插畫家「紙上行旅」「高妍」「小高潮色計事務所」合作聯名書卡，每日限量贈送給入場民眾，以及印刷工坊「印印time」帶來的似顏繪活版印刷體驗、紙膠帶品牌「自己印紙膠帶」合作的紙膠禮物卡DIY等，讓我們一起將滿滿的心意化為禮物贈與重要的人。
高詢問度的「舞台活動區」也邀請到韓國首爾插畫節－The Seoul Illustration fair主辦單位、插畫觀測室、繪本新書作者、NFT團隊等、帶來的專業論壇、創作分享與簽名見面會，另外還有開放觀眾參與的「插畫大對決」邀請你拿起畫筆，一同在舞台上揮灑創意。三天不中斷的舞台活動，從創作者到素人、一同打開你對插畫的無盡想像！
跟著插畫創作者登入NFT世界
你可能聽過今年最火熱的話題—NFT，但卻對他一知半解嗎？為了陪伴插畫創作者前進NFT，Illustration Taipei 台北國際插畫博覽會在籌備期間邀請曾推出Rug Pull Frens 插畫NFT計畫的陳慕天，手把手分享如何在NFT世界經營自己的插畫品牌，協助插畫家將作品上傳鑄造成NFT。現場民眾將可看到許多首度曝光的NFT作品，也可以透過現場教學嘗試開立NFT錢包、同時收藏虛擬與實體作品，和插畫家們一同進入NFT世界。
從實體到虛擬、從手繪到電繪、最豐富好玩的插畫作品都在這裡！雙十連假、就讓我們一起參與最熱鬧的插畫盛典吧！
展覽資訊
早鳥限定票（即日起至09.30開放販售）
單日早鳥：NT 180元（原價250元）
四日暢遊：NT 588元（含四日票一張、限定購物袋、資料夾）
Accupass：https://bit.ly/illustrationtaipei_accupass
Ibon：https://bit.ly/illustrationtaipei_ibon
官網：https://www.illustrationtaipei.com/
活動日期：2022年10月07日(五)－10月10日(一)
活動時間：10/07 16:00-19:00
10/08-10/09 10:00-19:00
10/10 10:00-18:00
活動地點：華山1914文創產業園區 東2四連棟
主辦單位：開翔國際展覽有限公司、社團法人台灣創意事業暨文創產業發展協會
指導單位：文化部