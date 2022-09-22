特企／《FFBE 幻影戰爭》歡慶2.5週年！聯動活動同步登場

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2.5週年第1階段活動「幻導石回饋活動」與「特別每日挑戰」：於期間限定時間內，依據消耗的幻導石數量不同，獎勵玩家相對應數量的回饋幻導石。此外，於活動時間，完成每日挑戰，可獲得的屬性思念的碎片變成三倍。
「UR名額確保1個免費10連召喚」：為感謝玩家2年半以來的支持，於活動期間，玩家每日可進行1次免費10連召喚，最多10次，可獲得累計100連召喚。
「全社群追蹤&更多活動」：活動舉辦期間，將依據官方Facebook、Twitter、Instagram與YouTube總增加的總追蹤人數，贈送豪華的遊戲內道具。
「繁體中文地區2022線上粉絲見面會」將於10月舉行！千萬別錯過能與製作人、開發團隊以及《WOTV FFBE》玩家們交流的絕佳機會！活動中預計將有平時聽不到的開發花絮、活動獨家限定禮品以及近距離與開發團隊交流的機會！誠摯歡迎繁體中文地區的玩家們踴躍報名共襄盛舉！（活動內容與日程有可能不經預告而變動）。
線上粉絲見面會活動日期：2022年10月29日 (六) 14:30-16:30 台灣時間
參加線上見面會活動的玩家將可獲得「2022 FAN MEET UP活動限定T-shirt」、「2022 FAN MEET UP活動限定壓克力鑰匙圈」的限定周邊，活動中還有可獲得各種獨家驚喜好禮的機會喔！
活動報名期間：2022/9/17 ~ 2022/10/2 22:59 台灣時間
活動詳情與報名方式請參閱活動網頁
《FFXIII》聯動紀念第1階段登入獎勵
即日起，在聯動期間內首次登入遊戲，即可於第1階段的登入活動，免費獲得全新的UR聯動兵員「霍普」，此外，於下次的登入活動，還可獲得UR幻兵卡「受亞歷山大認可之人」。
「霍普」-「最後樂園」極限技，可提升自身魔力3回合後，對範圍內目標連續造成3次受魔力高低影響的傷害（大）。
幻兵卡「受亞歷山大認可之人」-賦予隊伍中光屬性兵員，提升魔法攻擊、範圍攻擊耐性。國際版強化！當由「霍普」兵員裝備時，可提升魔力，與(等級MAX後)對自身施加的強化、弱化回合數延長。
《FFXIII》代表性人物參戰！
於活動期間您將可透過精選召喚，邀請全新的稀有度UR兵員「雷光」與「冰雪」，以及有機會獲得幻兵卡「受亞歷山大認可之人」，以及「受濕婆神認可之人」，用來強化您的隊伍！
「雷光」-「王牌驅散」極限技，可提升自身斬擊攻擊耐性貫通率3回合後，對目標連續造成3次傷害（大）&降低雷屬性耐性3回合。
幻兵卡「受奧汀認可之人」-賦予隊伍中雷屬性兵員，提升命中、攻擊。國際版強化！當由「雷光」兵員裝備時，可提升爆擊傷害，與爆擊率。
「冰雪」-「至高神拳」極限技，可對範圍內目標造成傷害（大）&一定機率施加眩暈，使其無法進行任何行動1回合&對浮游無效。
幻兵卡「受濕婆神認可之人」-賦予隊伍中兵屬性兵員，提升最大HP、單體攻擊耐性。國際版強化！當由「冰雪」兵員裝備時，可提升治癒力，與範圍攻擊耐性。
《FFT》聯動紀念正式回歸
9/28活動時間開始起至11/2活動時間結束止，於期間限定期間，玩家只要登入遊戲，即可免費獲得活動兵員「加夫加利安」以及幻兵卡「草笛」。
玩家喜愛的強大活動兵員「阿格莉亞絲」、「迪利塔」即將踏上征途！幻兵卡「貝歐魯布繼承人」與「紅陸行鳥」也將再次出現於精選召喚中。