10/13起，預計實施「0+7」！相關規定一次看

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入境檢疫措施 最新相關規定一次看
一、檢疫天數：維持3天居家檢疫及4天自主防疫。
二、檢疫處所
（一）得於符合1人1室條件之自宅或親友住所進行3天居家檢疫及4天自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則。如自宅或親友住所未能符合1人1室條件，可入住防疫旅宿，但不可入住一般旅宿。
（二）同日入境之家屬／同住者可於自宅或親友住所，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但防疫旅宿單人房型小，建議以不超過2位成年人同住為原則。
（三）此外，有關移工、漁工或學生（境外生）檢疫處所相關規定，請依各該目的事業主管部會所訂規定辦理。
三、配合國際港埠取消唾液採檢PCR檢驗，調整入境旅客家用快篩試劑檢測措施如下：
（一）發放對象及劑數：入境時由國際港埠人員向2歲以上旅客發放家用抗原快篩試劑，發放劑數由原2劑調增為4劑。
（二）檢測時機：
1.入境當天或檢疫第1天：將會由關懷人員進行電話關懷時詢問此次檢測執行情形。
2.居家檢疫期滿當日（檢疫第3天）。
3.自主防疫期間之必要外出時，需有2日內快篩檢測陰性結果。
4.居家檢疫及自主防疫期間有症狀時。
（三）考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲者，其居家檢疫及自主防疫期間無需執行快篩檢測，若有出現症狀時比照入境旅客就醫方式處理。
自主防疫期間 仍維持不變的防疫規定
另，有關入境旅客自主防疫期間應遵守之防疫規定維持不變：
一、非必要不可外出。
二、需有2日內家用抗原快篩陰性檢測結果，才可外出工作及採買生活必需品。
三、外出全程佩戴口罩及保持社交距離。
四、商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。
五、上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩。
六、避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。
七、商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。
八、非急迫性需求之醫療或檢查應延後。
指揮中心再次強調，入境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守上述各項規範，共同維護國內社區安全。
10/13起，預計開始實施「0+7」自主防疫
發言人莊人翔表示，目前預計於10/13實施「0+7」，不過仍需視疫情發展決定，若確定實施，可免居家檢疫，入境人士只要進行7天的自主防疫，建議入境日的D0與第一天進行快篩，其他日子若出現症狀時，使用家用快篩進行檢測，而外出時，也需要2天內的快篩陰性結果，此外，亦將取消居家檢疫通知書。另，有關防疫車輛，若無症狀的人，可搭乘大眾交通工具，若在機場已有症狀的旅客，就得搭乘防疫車輛，或是由親友開車接送。
至於未來若取消居家檢疫，實施0+7時，仍需要保留一定數量的防疫旅宿，供確診旅客居住，同時也將停止追蹤機制、電子監督措施、停止居家檢疫的健保註記，以及取消地方政府的居家檢疫關懷措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55196
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