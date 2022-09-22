新冠病毒後遺症　腦神經症狀佔八成

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臺北市立聯合醫院和平婦幼院區神經內科主治醫師吳雅純說，根據統計，在所有新冠病毒相關之後遺症當中，腦神經科症狀佔了八成。而新冠病毒相關之併發症與後遺症大致上可分為四類：
1. 中樞神經系統侵犯：指腦炎、腦膜炎、脊髓炎、視神經炎等。
2. 腦血管病變：包含了腦部血管炎、腦血管血栓的產生（進而引發梗塞型中風、出血型中風、腦靜脈栓塞等）。
3. 周邊神經系統侵犯：包含格林—巴利症候群(Guillain-Barre syndrome)、神經痛、橫紋肌溶解症、味覺或嗅覺喪失等。
4. 其他：囊括頭痛、頭暈、腦霧、肌肉疼痛，甚至意識不清、癲癇發作等。
嚴重併發症一周內出現 疫苗注射降風險
吳雅純表示，以腦炎、脊髓炎等較嚴重的併發症來說，大多會在感染新冠病毒後的一週內出現，其餘併發症，也大多會在感染病毒後的兩週內出現；至於腦霧、頭痛、頭暈等後遺症，則可能持續數月之久。
要預防新冠病毒所帶來的嚴重併發症，最好的方法即為疫苗注射。在早期，普遍施打的腺病毒載體疫苗—阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗，因發生過數起不良事件，例如疫苗引起之免疫血栓性血小板低下症、靜脈血栓等，讓民眾稍有擔憂，但事實上，其發生率僅十萬分之一，相較於Covid-19感染之重症風險及潛在的長期後遺症，疫苗施打仍是利大於弊。且現今疫苗注射以mRNA疫苗（如：莫德納疫苗、輝瑞疫苗）及次單位蛋白質疫苗（Novavax疫苗、高端疫苗）為主，民眾應可更加放心。
台灣腦炎比例高 疫苗施打最重要
近期發現，台灣因新冠病毒引發之腦炎案例數，明顯高於鄰近國家（如：日本、韓國），更高於西方國家，因此，吳雅純再次呼籲疫苗施打之重要性，尤其在年長者族群以及幼兒族群。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55155
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