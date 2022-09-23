在地板上轉出一個世界！霹靂舞國手孫振瞄準2024奧運殿堂

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出生在 921 大地震當天的孫振，以 Quake 為英文名，似乎暗示著將以舞技撼動地板的未來。他的童年和青少年時期，與兄、姐一起在家自學，在父母親開放式的教育下，孫振比同齡小孩擁有更多自由發揮的空間。
每個時代都有屬於年輕人的青春無畏。回溯到孫振童年時期，電影《舞力全開》系列風靡全台，電視節目《棒棒堂男孩》也蔚為風潮，即便還沒進入叛逆的青春期，卻已有騷動在他的胸中鼓盪。看著鄰居哥哥們以舞蹈較量（Battle），孫振真切感受到他們對霹靂舞的熱情，備受吸引，感嘆著「實在太帥了！」肢體的一來一往就像用身體辯論一樣，盡情以舞蹈技巧展現生命的韌度與堅信的價值。孫振這才發現，喜歡一件事情的理由不用太偉大，很帥、很新鮮、很好玩，都能就此開啟不一樣的人生。自小就不走在正規教育體制內的孫振，便在媽媽的支持下，在自學的選項裡納入霹靂舞的練習。
現年 23 歲的孫振，人生中有一半時間都在跳舞，「我很愛跳舞，我的第一、第二、第三專長全都是跳舞，從來沒有想過要放棄。」孫振身上不自覺地透著一股頑強的氣質。
聽到音樂就跳舞
霹靂舞與饒舌、DJ、塗鴉並稱為嘻哈文化四大要素，一般很容易辨識出霹靂舞與其他舞蹈的差異——霹靂舞絕大部分的舞步都與地板有連結，甚至會運用頭、手、背、腳等身體部位在地上旋轉，以高難度的技巧與身體控制，突破人們對體能極限的認知。幾個基礎舞步中，又以大地板（Power Move） 最具力量與動感，帶給觀眾強烈的視覺衝擊。孫振的偶像、委內瑞拉首席霹靂舞舞者 Lil G 號稱是大地板守護神，而他也追隨偶像的腳步，專精於大地板，練出心得後再由此結合其他動作，開展出自己的獨創舞步。
「Breaking 是一件很純粹的事，聽到音樂、身體就會動起來，享受當下就對了。」霹靂舞並沒有制式的編舞，而是隨著 DJ 選曲即興發揮，因此，舞者對於音樂須具有一定的熟悉度。靈魂樂之父 James Brown 在 1970 年代初期以一首〈Get On The Good Foot〉轟動普羅大眾，強烈的節拍與過目難忘的律動與舞步，更成為霹靂舞的濫觴。孫振提到，自 James Brown 後，音樂風格從 Funk 來到 Disco，再經過不斷的取樣混音，變成現在通稱的嘻哈音樂，「每當這個 beat 出來時，因為太經典了，現場就會變得很澎湃、甚至有點暴動。如果有舞者不知道 James Brown ，就會顯得有點狀況外，那就太可惜了。」
因為即興而能自由地「玩」創作，使得每個 B-boy、B-girl 的霹靂舞都獨具個性。「聽別人說，我的 Breaking 風格比較調皮一點。」孫振笑說雖然 Battle 時氣勢要夠強，但在保持態度之餘，自己更習慣用幽默搞笑的方式去面對對手，不會真的很嚴肅地去尬舞，而是笑笑地鬧一下。
嘻哈文化的魅力：跳舞之前人人平等
孫振的輕鬆幽默來自於嘻哈文化的影響。他認為嘻哈文化有種派對般的歡樂氣息，比起競爭關係，每場活動或比賽都更像是創個名目，讓大家齊聚一堂，就算輸了也沒關係，重點在於音樂、舞蹈、人際間的交流，就像開 Party 一樣，進到 Cypher （圈內）Breaking，大家一起玩。「我們這些 B-boy、B-girl 之所以能持續不間斷地練舞，都是因為被嘻哈文化深深吸引。」
尤其當孫振與歐美國家的 B-boy、B-girl 交流時，特別能感受這種氛圍，也帶給他相當程度的文化衝擊，「他們不會去區分實力的強弱，就是大家一起跳舞，不管跳得好或不好，都會給予對方鼓勵，是一種非常有愛的氛圍。他們都很勇於表現自己，不太會去管別人的眼光，我覺得這在舞蹈裡面是一個很重要的觀念。」簡單來說，做自己就對了。
人生中有超過一半的時間都專注在跳舞，孫振特別有感於「心態」對於自信心與舞蹈表現的影響力，如果一直想著結果、拚輸贏，反而無法回歸「聽到音樂就跳舞」的本質，更別提享受其中。這次遇到挫折、那下次就再多拚一點不就好了？他意識到，「不是誰跑得快的問題，而是誰能跑得夠久。」
在地板上轉出了一個世界
長久以來，孫振以旋轉展現強大的舞技，更轉出了一個世界。他感謝霹靂舞帶來的諸多收穫，包括獎項成就與世界觀。2019 年起，孫振隨著當時的舞團參加 Paris Battle Pro 法國霹靂舞世界大賽，在個人賽中闖進四強，接著又在 2020 年奪下台灣霹靂舞國手選拔賽積分賽冠軍，2021 年更在 Red Bull BC One Cypher 台灣大賽獲得冠軍，代表台灣挑戰世界總決賽。不斷自我突破，是追求卓越的具體實踐，同時也代表著孫振必須懷抱開放的心態，勇敢面對每一次的挑戰與未知。他敢於將自己往舒適圈外推，不去限制任何學習的機會，也為了能跟世界優秀的舞者交換心得、了解他國的霹靂舞文化，而認真學習英文。
孫振眼前最大的目標是前進奧運。國際奧委會（IOC） 2020 年宣布將霹靂舞納入奧運正式比賽項目，並將於 2024 年首次登上巴黎奧運，但霹靂舞究竟是文化藝術、抑或是競技運動，不斷掀起討論。孫振認為這本是一體兩面，「正因為有著嘻哈文化的支撐，才能讓 Breaking 成為獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
目前已進入國家運動訓練中心進行亞運培訓的孫振表示，「可以向別人介紹說自己是 Breaking 舞者、有了一個正式身份，是很大的優點，打開了舞者在教課、商演之外的可能性。」孫振補充，霹靂舞被列為體育項目，多了運動科學及營養專業的輔助，這讓舞者能更靈活地運用身體肌群做動作，並大幅度減少過往常被忽略或誤解的運動傷害，創作之路才能走得更為長久。
用跳舞向世界介紹台灣
身為代表台灣出戰巴黎奧運「霹靂舞」競賽項目的熱門人選，孫振備受矚目，享有贊助資源的同時，壓力與責任也如影隨形。但孫振對自己有信心，「路是自己選的，這是我該克服的功課。」
他也提到，國外霹靂舞舞者受企業贊助的情況並不多見，這方面，台灣舞者是幸運的，「其實 Breaking 在台灣的普及度廣泛，跳 Breaking 的學生社團比例相較於國外更高，形成一股風氣；不過，這是優勢也是缺點，因為出社會後，就很少有人持續下去了。」
從起初只是單純喜歡跳舞的男孩，到放眼國際、希望台灣舞者能被世界看見，現在的孫振也希望能發揮自己的影響力，讓更多人能將霹靂舞當成志業，一起在世界轉出一片光與熱。
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