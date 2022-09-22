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專注數位研發 VOLVO Safety in mind 革新科技預告置入次世代電動車陣容

▲ 專注數位研發 VOLVO Safety in mind 革新科技預告置入次世代電動車陣容
▲ 專注數位研發 VOLVO Safety in mind 革新科技預告置入次世代電動車陣容

2GameSome - 有車賞

2022-09-22 18:55:01

在全球車壇中，VOLVO 給人們最深刻的印象是安全，這不是市場行銷的策略操作，而是品牌從一而終的核心精神。如同全球 CEO Jim Rowan 向全球分享的，創立品牌近百年，VOLVO 創新了許多業界新標準及技術以確保人們的行駛安全，VOLVO 將繼續秉持這樣的決心持續不懈的往品牌願景「沒有人員因為乘坐 VOLVO 汽車而喪生或嚴重受傷」邁進。

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根據品牌數十年來及其他安全研究，每個人一生中都可能經歷或受到一次車禍的影響。我們相信每一位車主都是專注於路況的優良安全駕駛，但人類終究會面對生理或心理的問題，面對現代化交通的多變與複雜，壓力、分心、疲勞等都可能為行車安全增添不可控的變數。

全新世代 VOLVO 電動車將能夠理解並掌握駕駛狀態及其周圍環境，為駕駛及所愛的車上乘客打造最安全的行車環境。並且，隨著時間推移，各種大數據的加入，他將會變得更加智慧與安全。多項革新業界的安全科技將會被運用在全新世代的 VOLVO 電動車 –車體外部將整合「LiDAR 光達系統」，為駕駛創造前方 360° 的安全防護網，透過脈衝雷射光的光學感測，無論是白天或夜晚，車輛能在高速行駛時，實時偵測遠在 250 公尺外的行人，或是前方 120 公尺外深色柏油路上如同輪胎大小般的深色物體。LiDAR光達系統運用8 個攝影機、5 個雷達、16 個超音波感測器和一個尖端的 LiDAR 感測器間的協同作用，建構 360° 實時防護區域。隨著越來越多的車輛上路，軟體系統也將持續學習與精進，估計可以降低 20% 行車嚴重事故的發生率，並同時提升9% 避免碰撞的能力，這將是人類在安全方面的一大顯著進步。

根據 VOLVO 數十年來的各種安全研究指出，駕駛者自身狀態也為行駛安全相當重要的一環。全新世代 VOLVO 電動車內將配備「Driver Understanding system 駕駛狀態感測系統」，能藉由偵測駕駛員雙眼的注視狀態與雙手和方向盤的接觸程度，判讀駕駛是否分心、疲倦或不在最佳狀態，若在必要情況像是發現駕駛睡著時或身體不適等突發狀況時，協助駕駛安全地暫停路邊及開啟信號燈提醒其他用路人安全。

品牌零傷亡的願景。未來數週，VOLVO 會陸續揭示更多革新科技與設計，希望守護更多生命、降低對環境的衝擊，更長遠的保障未來世代的生活。這些創新技術都將運用在即將於 11 月發表的全新世代電動車上，展現品牌引領車壇的傲人實力。

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