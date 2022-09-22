吳岳擎斬7年戀「剃度揮別情傷」 禁慾抄經：心穩定下來
黃薇渟、吳岳擎今（22）日出席衛視八點檔《仙女姐姐來我家》媒體茶敘，戲裡兩人上演女明星與僧人的戀愛組合，兩人都是第一次在寺廟中拍戲，不敢造次，包括拍攝前一天要「禁慾」，不能做壞壞的事，吳岳擎笑說去年7月剛結束1段分分合合7年多的感情，已經單身1年多，所以沒有這個問題，「只有單身的困擾，沒有行房的困擾。」
吳岳擎分手後一直想剃平頭，恰巧「僧人」角色找上門，讓他決定一刀剪去長髮，為了詮釋僧人角色，吳岳擎從開拍前就開始吃素，從1天1餐吃素，進入拍攝期後就吃起全素，吳岳擎表示吃素之後身體負擔真的變輕許多，腦袋思緒也變得清楚，人也變得精神許多，算是意外收穫。不只吃的部分，吳岳擎更是隨時帶著手抄本心經，自己有空或是讀本之前抄心經，讓心情穩定下來。
黃薇渟劇中演出女明星，以全智賢為範本，她積極減重，靠打羽球增加運動量，加上1天只有吃1餐，所以她會準備便當但只吃少少的量，跟她拍對手戲的吳岳擎也曾看她一整天只吃早餐，午晚餐只喝能量飲，讓曾經最高55公斤的她，一度瘦到只有50公斤，而且體脂肪只有19%。
因為在寺廟拍戲，黃薇渟不用濃妝豔抹，大多素顏登場，連想上個眼線都被化妝師拒絕，造型上節省很多時間，一旁的吳岳擎認真地說：「其實我沒發現她素顏，真的很漂亮。」被笑說哪有嘴這麼甜的僧人。《仙女姐姐來我家》10月4日起周一至周五晚上8點，衛視中文台、星衛娛樂台播出，中視晚上10點同日播出。