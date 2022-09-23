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特企／「17922」聯名藝術展　宣導愛兔飼養友善環境

▲T.n.p台灣新計劃負責人唐念平與愛兔學員共同製作兔兔花圈。（圖／資料照片）
▲T.n.p台灣新計劃負責人唐念平與愛兔學員共同製作兔兔花圈。（圖／資料照片）

本報訊

2022-09-23 10:57:13

在地青創品牌「T.n.p 台灣新計劃」運用設計專長，投入公益合作，攜手台灣流浪兔保護協會共同策展，「17922（一起救兔兔）」聯名兔兔藝術展會募資計畫，9/22至10/17於桃園設計庫（桃園市中壢區明德路60號6樓）盛大開展，展內除了知識宣導與愛兔飼養相關資訊，更提供兔子認養區及手作工坊活動，營造親子接觸、認識兔子的友善環境，適合親子同遊、寓教於樂。

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透過手作工坊活動吸引親子同樂，「17922（一起救兔兔）」是以「浪兔」議題為主軸的公益策展，「T.n.p台灣新計劃」負責人唐念平以設計串聯公益，與台灣流浪兔保護協會攜手合作，將生命教育議題結合潮流藝術，創造適合親子共遊的展覽空間，唐念平表示：「透過設計專長來重新包裝沉重的浪兔議題，以策展方式提供機會教育的環境，創造友善的互動空間。在家庭中最能影響父母對於寵物決策的往往是小朋友，我們希望能讓流浪動物的議題在小朋友心中發芽，從小開始重視生命教育，推廣領養代替購買。」。

「T.n.p 台灣新計劃」以IP角色「兔兔救世主」以多款主題設計外觀，引起眾多公仔收藏玩家注意，不僅實體發行，亦順應元宇宙趨勢推出多款設計NFT於線 上發行，藉由設計創意結合公益策展，將沉重的議題重新包裝，以潮流設計帶動寓教於樂，促使更多年輕族群能夠接觸流浪動物議題，進而認識「浪兔」。

主視覺設計師邱學泰表示，以流浪兔結合潮流藝術與元宇宙元素，建構整體視覺，展現藝術創作無限可能的同時，自我反思與警惕。人為的飼養不當與隨意放生造成流浪兔存在，而牠們像是孤單的漂流在不屬於自己的宇宙中，17922兔兔救世 主做為此現狀的象徵概念，轉化與反應在格狀虛擬的空間中，幾何線條與形狀也象徵這宇宙與兔兔之間的格格不入，在空間中似對齊又沒對齊的錯位感，呈現浪兔漂泊孤獨的存在，希望以視覺設計呈現出浪兔的處境。

流浪兔在台灣係僅次於貓、狗的第三大棄養寵物，平均每年有將近350隻棄兔被救援、協助，甚至因疫情影響、通貨膨脹導致飼養成本升高，棄兔比率逐漸攀升， 中途收留、認養成為一大負擔。「台灣流浪兔保護協會」為搶救瀕臨危險之流浪、受虐兔並提供急救治療、提供短期收容並安排長期收養，17922 不僅富含「一起救兔兔」的意涵，更是協會的捐助碼，本次與「T.n.p台灣新計劃」聯名策展募資計畫，希望透過策展達到教育目的，提高大眾對動物處境的了解與同理心，重視人道照顧，也為「浪兔」籌資募款，提供更好的照護環境。

此外，參與台灣流浪兔保護協會募資計畫，達限定金額可獲得限量兔兔救世主 限定公仔，更多詳細資訊請關注 Facebook 粉絲專頁：T.n.p 台灣新計劃

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