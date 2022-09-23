特企／「17922」聯名藝術展　宣導愛兔飼養友善環境

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「T.n.p 台灣新計劃」以IP角色「兔兔救世主」以多款主題設計外觀，引起眾多公仔收藏玩家注意，不僅實體發行，亦順應元宇宙趨勢推出多款設計NFT於線 上發行，藉由設計創意結合公益策展，將沉重的議題重新包裝，以潮流設計帶動寓教於樂，促使更多年輕族群能夠接觸流浪動物議題，進而認識「浪兔」。
主視覺設計師邱學泰表示，以流浪兔結合潮流藝術與元宇宙元素，建構整體視覺，展現藝術創作無限可能的同時，自我反思與警惕。人為的飼養不當與隨意放生造成流浪兔存在，而牠們像是孤單的漂流在不屬於自己的宇宙中，17922兔兔救世 主做為此現狀的象徵概念，轉化與反應在格狀虛擬的空間中，幾何線條與形狀也象徵這宇宙與兔兔之間的格格不入，在空間中似對齊又沒對齊的錯位感，呈現浪兔漂泊孤獨的存在，希望以視覺設計呈現出浪兔的處境。
流浪兔在台灣係僅次於貓、狗的第三大棄養寵物，平均每年有將近350隻棄兔被救援、協助，甚至因疫情影響、通貨膨脹導致飼養成本升高，棄兔比率逐漸攀升， 中途收留、認養成為一大負擔。「台灣流浪兔保護協會」為搶救瀕臨危險之流浪、受虐兔並提供急救治療、提供短期收容並安排長期收養，17922 不僅富含「一起救兔兔」的意涵，更是協會的捐助碼，本次與「T.n.p台灣新計劃」聯名策展募資計畫，希望透過策展達到教育目的，提高大眾對動物處境的了解與同理心，重視人道照顧，也為「浪兔」籌資募款，提供更好的照護環境。
此外，參與台灣流浪兔保護協會募資計畫，達限定金額可獲得限量兔兔救世主 限定公仔，更多詳細資訊請關注 Facebook 粉絲專頁：T.n.p 台灣新計劃