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經典麵包回味無窮！網：菠蘿麵包是不是人類偉大的發明？

▲如今麵包口味百百款，但「菠蘿麵包」仍是許多人首選的經典好滋味。（圖／品牌提供）
▲如今麵包口味百百款，但「菠蘿麵包」仍是許多人首選的經典好滋味。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-09-23 16:30:00

在麵包種類越來越多元的現代，菠蘿麵包依舊是許多人心目中不敗的經典口味，近日就有網友在PTT發文，直呼「菠蘿麵包是不是人類偉大的發明！」原PO指出，原本只是去超商隨意買了菠蘿麵包，沒想到吃起來非同小可，酥脆的外皮搭配鬆軟的麵包體，不知不覺間就吃完了！而這一番言論也引起網友的討論：「有人喜歡菠蘿奶酥麵包，香酥的菠蘿，加上濃郁的奶酥餡，一口咬下真的雙重享受；有人喜歡丹麥菠蘿可頌，菠蘿加上多層次鬆軟可頌，大推加熱吃！超有飽足感。」網友紛紛出來擁護自己喜歡的菠蘿口味，可見菠蘿麵包依然是大家心目中的經典。

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雖然菠蘿麵包至今已經延伸出多種口味，但大家對於菠蘿麵包最在意的部分依然是麵包體上金黃香酥的「菠蘿皮」。包裝麵包領導品牌統一麵包指出，自家招牌商品「菱格香菠蘿」的外皮進化的契機，就是來自親朋好友對於「豐厚」菠蘿皮的喜愛！

▲統一麵包「菱格香菠蘿」暗藏許多人不知道的美味秘訣，其中豐厚的菠蘿皮是關鍵。（圖／NOWnews攝）
▲統一麵包「菱格香菠蘿」暗藏許多人不知道的美味秘訣，其中豐厚的菠蘿皮是關鍵。（圖／NOWnews攝）
一開始在加厚的過程中，原本的麵包體無法乘載厚實的菠蘿皮，在經過多次配方試驗，最終才找到「奶油」硬度是讓菠蘿皮覆蓋不滴落的關鍵！而除了豐厚的口感外，菠蘿麵包的美味秘訣還有那一口咬下就湧上來的濃郁蛋香！還有連上頭那一格格的菠蘿花紋，統一麵包都是經過量身打造為麵包客製的模印，透過生產廠內的烘焙技術士熟練的手法去押印出來的，才能呈現這令人垂涎的金黃色澤！

▲統一麵包「菱格香菠蘿」除了豐厚的菠蘿皮，濃郁的蛋香也是美味的一大關鍵。（圖／品牌提供）
▲統一麵包「菱格香菠蘿」除了豐厚的菠蘿皮，濃郁的蛋香也是美味的一大關鍵。（圖／品牌提供）
統一麵包在麵包體的口感上也是下足了功夫，其中蘊含「燙、熟、等」三字訣的「究極」湯種；是以90度的熱水預先燙麵，接著以7度C冷藏熟成靜待12小時後，再搭配60小時發酵培養的自製老麵種加入湯種麵糰中，最終完成維持麵包體濕潤Q彈的靈魂「究極」湯種。

▲蘊含「燙、熟、等」三字訣的「究極」湯種是讓統一麵包濕潤Q彈的靈魂角色。（圖／品牌提供）
▲蘊含「燙、熟、等」三字訣的「究極」湯種是讓統一麵包濕潤Q彈的靈魂角色。（圖／品牌提供）
近期更暖心推出「統一麵包 感謝有您！超值五六日」活動，即日起至 10/18 每週五六日，指定貼標商品第二件六折！喜歡菠蘿麵包的捧友們，包含菱格香菠蘿、丹麥菠蘿可頌、菠蘿奶酥麵包、貝殼流沙等多款菠蘿系列產品，都可以趁機加一買起來，跟親朋好友一起分享！讓這些用心堅持的經典美味，陪你度過週末的美好時光！

(廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主)

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