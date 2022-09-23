特企／癌症希望基金會「家庭親子營」　有愛無礙希望常伴

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根據基金會的服務經驗，罹癌家庭未成年子女經常面臨以下狀況：害怕癌症帶來的威脅，也因擔心自己在沒有父母的陪伴下對未來感到無助與焦慮、甚或不敢對親友談起家中變化、癌症議題無法與其他同儕分享，導致壓力與焦慮情緒苦無出口。不只是親子關係面臨衝擊，伴侶亦然，許多病友擔心家人因自己的癌症受到影響，而不願意與家庭成員討論疾病與治療過程。因此，癌症希望基金會藉由親子營的舉辦，陪伴家庭一起回顧罹癌經歷，重要的是引導孩子表達心中的情緒，協助他們將情緒轉換成勇氣，回饋給罹癌父母，給予支持；同時傳遞癌症相關訊息，幫助孩子擁有正確的觀念面對癌症。並藉由在團體內的分享，讓癌友家庭了解不同家庭因應重大事件的方式，促進家庭成員對疾病議題的討論與交流，從而相互理解破除家庭的隱形高牆，建立親子溝通。
今年北區的親子營在晴朗的秋日展開，營隊開始的前一刻，癌友家庭之一的毛哥帶著氧氣瓶，由10歲兒子小旭推進營隊現場，大女兒小淇則幫忙提著爸爸所需的醫療用品。罹患下咽癌及食道癌的毛哥，時不時猛烈咳嗽，但仍儘量在不麻煩他人協助下參與。單親爸爸毛哥是家中的支柱，儘管身體虛弱，仍非常投入活動，時時以眼神提醒關心兩個孩子的適應和融入狀況。藝術治療師邀請大家透過畫作表達自己首次得知自己/家人罹癌時的感受，稚氣未脫的小旭畫了一朵三層顏色的雲和彩色的雨之圖像。小淇看到後，也畫下烏雲下雨但有一位被太陽和七色彩虹包圍的微笑小朋友之圖像。毛哥則是以一幅有山有水的美麗風景圖，群山間有太陽照耀，來呈現他的心境。
小淇在團體中，分享自己得知父親罹癌的經過，當時爸爸清楚告知她需肩負起責任照顧弟弟。十分早熟的她很快接受這個突來的狀況。她說，畫中的小人是弟弟，儘管下著雨，旁邊的太陽表示弟弟始終保持樂觀，希望雨過天晴。毛哥則分享了自己的風景畫表現的也是他的心願，希望自己還有機會帶著孩子到處遊歷，觀賞人生風景。他也用自己的生命故事鼓勵在場癌友，當他得知罹癌時已是癌末，醫生評估只剩一年存活時間，但身為家中經濟支柱也是唯一家長的他，積極接受治療至今已超過一年，他希望自己還能持續陪伴孩子到成年。
「向毛哥這樣處境的癌友家庭向癌症希望基金會尋求協助的案例並非少數。」本次親子營總召表示，「除了經濟和疾病知識上的支援，基金會希望透過親子營這樣的支持性團體活動，讓癌友家庭經由分享理解自己並不孤單；讓親子之間難以啟齒或是擔心焦慮的情緒，得以抒發，也讓癌友對於孩子的關心與愛，以及為了家庭堅持抗癌的種種努力，透過藝術創享被傳達、聽到與理解，在兩天一夜的活動裡創造許多共同回憶，而這些充滿愛的回憶可以存在孩子心中許久。」
癌症希望基金會副執行長李佩怡表示：「在父母罹癌的同時，孩子也因共同經歷癌症治療過程的波折處在恐懼、悲傷、憤怒或自責的情緒中，除了這些長期積累的情緒壓力必須有方式抒發，更應該透過專業協助與良好溝通，將其轉成正面力量。因此，我們在公益夥伴台灣安進的支持下，透過團體支持以情境遊戲、藝術創作方式引導孩子學習表達與面對內在複雜情緒，找到自己在父母罹癌過程中的價值和角色，更重要的是想讓這群深受影響的孩子，不再是自己孤單的面對癌症！陪伴孩子揭開癌症的面紗，給予他們力量，與罹癌父母共同面對癌症，並透過團隊合作一同探索、學習，將美好回憶化作微小的種子，在接下來的生活中繼續發芽茁壯。｣
公益夥伴台灣安進企業公共事務處長邱韋靜表示：「安進的企業使命為『照護病患』，很榮幸成為癌症希望基金會的公益夥伴，為癌友盡心力。安進同仁們也自發擔任營隊志工，近距離陪伴體會癌友家庭的心境，支持癌症家庭累積溫暖正向的心靈能量，擁抱希望。我們期盼透過更多參與，體現安進照護病患的使命，並透過對親子營的支持，提升各界對於罹癌之於癌友家庭的影響之重視，一起支持癌友家庭迎向充滿愛與希望的未來。台灣安進也將持續努力改善國人健康，為病患提供更好的照護。」