特企／PGO Spring125無鑰而馭　率性上市！

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Spring125 有別於 PGO 過往暢銷車款的圓潤車身外型，運用自然紋理、優美曲線，讓視覺拉長延伸，車體風格質感呈現，而黑與白，是永遠不會錯的經典。古馳黑－率性不矯柔，讓千篇一律的黑白，新鮮有層次，乾淨俐落的線條配比點綴被古馳黑包覆的消光車身，極簡卻富層次感；炫亮白－細緻中透出些許光澤，金色飾條與淺駝棕色內裝相襯，顯得分外溫柔，時髦高級感讓人怦然心動，舒服沒有距離。無論你的日常OOTD是走率性大方還是氣質優雅路線，都能好好駕馭這不會錯的經典黑與白。
絕佳性能 自信完勝
你的自信來自於內在！PGO Spring125 擁有一顆強勁的心臟，搭載向來引以為傲的 Robust Cooling Technology 油冷高效能動力技術，不僅大幅提升引擎降溫效率，長時間更確保高速運轉耐久犀利，並創造出同級車最高極速。此外，NASA 高科技鋁合金科技活塞，配置世界大廠 BOSCH 噴射引擎科技，讓行駛中的油氣混合更均勻，燃燒更加完全，在動力表現上，以 10.88ps 最大馬力大幅領先同級車 30% 以上，在 5,000 轉時即可發揮超過 90% 的最大扭力，性能直逼更高級數速克達。除此之外，HTR 高滾流比進氣道設計、滾子式進排氣搖臂、內凹式進排氣凸輪以及高剛性一體式汽缸頭的搭配，猶如 Spring 「湧泉」般有著充沛、源源不絕的動力輸出 ，讓 4V 引擎高轉速、高馬力、高性能及壽命長的特性展露無遺。
標配美好 隨馭而安
PGO 為營造無可挑剔的貼心，在車身設計上，740mm 低坐高、305mm 寬敞置腳空間、防滑適意後扶手搭配寬體沙發座墊，無論您自載、雙載、和毛小孩出遊，都能感受到無比舒適；在安全性上，PGO 一直給予極高的制動力，前後雙碟，可選配 CBS 或 ABS 煞車系統，有效煞停最安心；在貼心配備上，為應變載重與路況，搭配五段可調雙槍後雙避震器，可依車主需求進行調整，而前置 QC 3.0 USB 充電座隨插即充，出遊不再失聯、22L 魔術大容量車廂 ¾ 罩安全帽與大型托特包輕鬆放。隨著 PGO Spring125 B&W 特仕版上市，防盜新科技好感再升級，標配 PKE 智能無線鑰匙，在無線鑰匙靠近車輛 1.5 公尺處，即可感應解鎖，進而轉動旋鈕開啟車輛功能，還能免熄火一鍵開啟座墊裝置，讓生活充滿小確幸，PGO Spring125 值得標配美好的你，馬上行動吧！
PGO Spring125 B&W 特仕版
公告市售價（日付82元起，即刻擁有）
Spring 125 CBS 版 $85,800
Spring 125 ABS 版 $95,800
即日起至 2022/10/31 止
至 PGO 直營/經銷門市訂購 Spring 125 B&W版
享優惠方案：
1. 現金購車享原廠購車金直扣 $3000
2. 安駕險保障一年期
3. 多元分期享 15 期 0 利率；24/36 期低利率
4. 加碼「PKE 智能無線鑰匙」一把，市值 $1500
詳情官網 https://pgo.com.tw/index/ 或洽 PGO 直營/經銷門市。