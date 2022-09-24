《鬼滅》聲優櫻井孝宏爆已婚！愛妻身分遭起底：同是聲優
日媒《週刊文春》報導指出，為《鬼滅之刃》富岡義勇配音的知名聲優櫻井孝宏，近日於新宿街頭被拍到和妻子同框，面對媒體詢問，他親自證實已婚消息，但也表明早已決定「不大肆宣傳」，不會公開對象、戀愛故事。已婚的震撼消息在日本推特登上熱搜，據業內人士透露，櫻井孝宏另一半同是聲優，且已經低調交往超過20年，但具體結婚日期不太確定。
櫻井孝宏自1996開始以聲優出道，在不少知名動畫作品中都可以聽見他的聲音，像是《Code Geass》樞木朱雀、《驅魔少年》神田優、《鬼滅之刃》富岡義勇、《JOJO》岸邊露伴等角色，更在第26屆動漫大獎賽上二次獲得「最佳男配音演員獎」，是日本頂級配音演員之一。
櫻井孝宏曾在廣播節目中，談論到《庫洛魔法使 透明牌篇》由坂本真綾演唱的片頭曲時，脫口而出「我老婆....」隨後立刻改口「我認識的一個人很喜歡這個」，該片段引發眾多粉絲猜測，櫻井孝宏本人也僅出面表示「即使結婚也不會公佈」。當9月19日被媒體在新宿街頭拍到與女性親密約會的身影後，櫻井孝宏大方承認自己已婚的消息。
所屬經紀公司也發布聲明證實，並且說明以前未公開提及此事，是考量到櫻井孝宏想保護私生活的決定，希望支持的粉絲可以繼續溫暖守護他。一名匿名的聲優業內人士透露，櫻井孝宏的妻子也是同世代的女性聲優，並且曾在多部遊戲、動畫中獻聲，夫妻兩人交往時間超過20年，但具體結婚日期不太確定，坦言在聲優界有許多工作者不願公開結婚的消息。