福山雅治魅力依舊！《破案天才伽利略》票房破215萬
改編自東野圭吾同名小說、「偵探伽利略」系列三度登大銀幕的電影《破案天才伽利略：沉默的遊行》上週五（9月23日）全台上映，繼日本票房開紅盤後，靠著強大的口碑開出全台首周末票房215萬的票房佳績，榮登非重映片的新片票房冠軍，在同檔上映的新片中僅次於重映的《阿凡達》。值得一提的是，《沉默的遊行》同時也是三部「伽利略系列」電影在台最佳開片排名，更是疫情後東野圭吾改編作品中最佳開片成績。
福山雅治、柴崎幸、北村一輝金三角組合大讚道：「果然還是要這三人組最對味！」、「伽利略最迷人之處，無法換人演的組合！」此外，懸疑燒腦的劇情，以及層層反轉的情節都再再突顯出東野圭吾的獨有風格，直至最後一刻才能看清真相，不少影迷看完後紛紛大讚：「果然還是熟悉的味道！」、「從頭哭到尾，電影意外發人省思！」、「東野圭吾是在建立一個『人心的迷宮』，謎題和手法或許很單純，但複雜的是人心！」
《沉默的遊行》講述一名失蹤多年的少女，被發現陳屍在燒毀破屋中，過去便曾涉及刑警草薙俊平（北村一輝 飾）偵辦案件的凶嫌蓮沼寬一，是這起凶殺案的頭號嫌疑犯。這次他故技重施保持緘默，狡猾逃過法律制裁，再度被釋放後更囂張地向死者家屬挑釁，猖狂行徑讓鎮上瀰漫著不祥的氣氛。陷入膠著的案情讓刑警內海薰（柴崎幸 飾）不得不向天才物理學家湯川學（福山雅治 飾）求助。想不到行事一向疏離的湯川竟改變作風，還邀約死者妹妹一起去觀賞秋祭遊行，不料就在遊行當天，嫌疑犯卻離奇身亡，所有具備殺人動機的人都有完美不在場證明！隨著嫌犯的死去，少女遇害的真相是否就此被掩埋？《破案天才伽利略：沉默的遊行》已在台上映。