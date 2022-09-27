男星拉鍊爆開「畫面讓人厭惡」　捧下體奔走太瘋狂！

南韓新喜劇片《樂透大作戰》腦洞無限大開，透過一張迫降在北韓的南韓樂透頭彩，開啟兩韓軍人相互爭奪57億元高額獎金。導演更是天馬行空，大膽讓無法接觸南韓流行文化的北韓軍人，在片中大跳女團「Brave Girls」的爆紅神曲《Rollin'》，只見男星金珉晧、李淳元邊踩椅子邊扭動骨盆，大跳性感舞蹈的模樣，讓人笑到淚流不止。
金珉晧自爆在跳舞時，褲子拉鍊忘了拉，以至於最後的劈腿動作，讓在場所有人陷入「視覺衝擊」，他說：「拍攝的時候，我對面是李伊庚與郭東延，只見他們兩人都表現出令人厭惡的真實反應…」郭東延則回應：「這是我想忘記的記憶，當時真的如跑馬燈般閃過，活到現在，從來沒有如此困惑過。雖然沒拉拉鍊是經常會發生的事情，但偏偏發生在劈腿動作時，這個時機真的非常絕妙。」
金珉晧回憶：「劇本初稿有『跳女團舞』的內容，但隨著劇本修改，內容也逐漸改變，最終跳了《Rollin'》，這真是神來之筆。Brave Girls進行過很多勞軍演出，也在排行榜展開逆襲，更是賦予意義。」李淳元也表示：「為了這個場面，我報名了舞蹈教室，還好沒有遇到太大困難，一週就學會了，老師還稱讚我把以前的實力都拿了出來。」
在片中飾演天真南韓觀測兵的郭東延，將在片中有因故「捧下體奔走」的瘋狂場面，傻呼呼的模樣也讓他散發出與眾不同的魅力與存在感。他回憶接拍本片的契機，「在拍攝其他作品時，接觸到這部劇本，當時因為太累，想說看一下先休息，沒想到讀著讀著，全程都很清醒，感覺故事很新鮮、很有趣，所以就在深夜給公司打電話，表達想要演出的意願」。《樂透大作戰》9月30日在台上映。