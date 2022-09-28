文策院Ｘ客委會Ｘ客傳會　全新劇本盼創客語電影天花板！

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金馬創投會議於9/23公布入選企劃名單，今年共有48件電影企劃脫穎而出，其中40件為全新企劃，8件為已進入拍攝但仍在尋求資金或其他合作機會的企劃，加上先前公布的20件入選劇集，本屆金馬創投會議共有高達68件影視企劃等待伯樂，再次創下歷屆新高！
這次入選金馬創投的客語電影「1977年的那一張照片」（片名暫定）由導演高炳權執導，並找來今年入圍金鐘獎最多的《茶金》製作人之一的湯昇榮領軍，劇情以台灣的歷史事件為背景，講述大時代中的台韓愛情故事。
對於客語電影「1977年的那一張照片」獲選為金馬創投電影企劃，客家公共傳播基金會董事長陳邦畛開心地說：「這是客家的重要的一步，客家對台灣現代的影響應該被看見！」
陳邦畛也舉例，以往知名電影《魯冰花》、《原鄉人》、《小城故事》都是和客家元素有關的題材，但這些知名的電影中，卻沒有彰顯出客家語言、文化，不過隨著時代變遷，客語早已成為國際性可以彼此溝通的語言，而且回顧客家在臺灣歷史發展過程，客家早已是舉足輕重的地位，現在客傳會希望接力《茶金》戲劇的影響力，再推出客語電影「1977年的那一張照片」，希望透過這部全客語電影，讓全世界看見客家影視力的美好！
客傳會表示，為了替「1977年的那一張照片」暖身，客傳會緊鑼密鼓籌劃了8場「客家電影系列講座–山鳴谷應」，以臺灣影視發展過程中的客家元素，與觀眾一同從歷史的影像記憶中，追尋客家身影，系列講座基從10月8日起，一連在北、中、南舉辦，也為這部各界期待的台灣客語電影「1977年的那一張照片」提前暖身宣傳！
這次入選金馬創投的優秀企劃，包含金馬獎佳新導演張吉安的「金蘭荖葉」、「誰先愛上他的」許智彥與徐譽庭再聯手打造音樂電影「抓隻蝴蝶到夢裡」、張榮吉「不老騎士」、「翻滾吧！男孩」導演林育賢的「狂飆」、洪伯豪「雙打」等。
此外，今年香港創作能量也相當豐富，曾入圍金馬獎最佳男配角的柯煒林與梁子瞳合導「致遊子們」、港星杜汶澤自編自導的「詐騙集團」、「時代革命」導演周冠威關注學童輕生案的「求救訊號」等都引發各界關注。還有吳念真監製的「等你回來」、靳家驊「月勺」、黃鏡融「他媽的神主牌」、郭珍弟「天亮前的戀愛」、陳永錤「再見凱西」、鄧依涵「今天月亮暫時停止轉動」等多部作品。
金馬創投為專注華語影視投資之媒合平台，提供創作者與投資發行方洽談合作的機會，竭力推動產業人員與國際接軌，至今已堂堂邁入第17年，2022金馬創投會議將於11月15日至17日舉行，得獎名單則於11月17日頒獎典禮公布。