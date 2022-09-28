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特企／淬鍊愛的真諦　骨灰飾品延續寄託珍藏

▲有別於過往，骨灰飾品的樣式選擇相當別緻，日常生活中配戴也不會突兀，因此相當受到歡迎。（圖／品牌提供）
▲有別於過往，骨灰飾品的樣式選擇相當別緻，日常生活中配戴也不會突兀，因此相當受到歡迎。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-28 15:01:25

近年來隨著社會越加開放，人們對於死亡議題的討論也有了更嶄新的面向，加上疫情影響，全球乃至國內社會氛圍在面對死亡、與親友分離的課題上也有了全新的闡釋。打破傳統認知，近年人們在面對死亡議題選擇用更開放的方向來緬懷故人，越來越多人選擇以親人的骨灰燒製成飾品，讓這段珍貴的回憶與情感不因故人離去而消失。

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知名的案例如最近離開的男星艾成，在他辭世後妻子王瞳選擇取些許的骨灰製成項鍊和戒指送給自己與父母留作紀念，除了能與親友一起面對逝者離去的傷痛外，更多的是作為情感的寄託與回憶的珍藏；妻子能夠帶著戒指完成一趟與丈夫告別的回憶旅行，父母帶著項鍊就如同孩子隨時都還在身邊陪伴一樣。骨灰飾品的興起最重要的是作為人們情感的鏈結，讓分隔兩地的思念有所安放。

過往人們對於骨灰飾品的概念較為模糊，但其實目前在台灣相關的產業已經十分成熟。不僅在飾品的選擇上相當多元，材質上的選擇也相對豐富，如琉璃、寶石等都是非常受歡迎的選擇；飾品的樣式也相當別緻，在日常生活中配戴也非常適合、完全不顯突兀。因此有越來越多的民眾在與親友告別後選擇將一部分的骨灰燒製成紀念飾品，一來除了將這份情感昇華、讓回憶常伴以外，更重要的是心靈上的儀式感。

在網路上有越來越多網友分享自己的骨灰飾品經驗，有父親去世後希望父親能持續見證自己往後生活的女兒，特別訂製了琉璃骨灰飾品並刻下「I will be there」字語，希望父親能以不同的形式陪伴自己認識世界；有逝去愛妻的丈夫在完成的飾品上留下「我永遠的寶貝」，作為對愛妻一生的告白。骨灰飾品的重要性，是為了讓活著的人們能夠在未來的人生裡能夠持續向前的安慰與祝福。

鑽石恆久遠是大家耳熟能詳的一句話，而作為骨灰飾品的鑽石紀念品更是永流傳的經典。人與人之間的情感最重要的是愛，而在親友離去後淬鍊而出的飾品則是情感的精華。隨著社會風氣開放，讓人們不再禁忌談論關於死亡的話題，能夠以更正向的態度面對死亡，以更溫柔的方式安撫內心的悲傷。

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