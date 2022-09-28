特企／淬鍊愛的真諦　骨灰飾品延續寄託珍藏

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過往人們對於骨灰飾品的概念較為模糊，但其實目前在台灣相關的產業已經十分成熟。不僅在飾品的選擇上相當多元，材質上的選擇也相對豐富，如琉璃、寶石等都是非常受歡迎的選擇；飾品的樣式也相當別緻，在日常生活中配戴也非常適合、完全不顯突兀。因此有越來越多的民眾在與親友告別後選擇將一部分的骨灰燒製成紀念飾品，一來除了將這份情感昇華、讓回憶常伴以外，更重要的是心靈上的儀式感。
在網路上有越來越多網友分享自己的骨灰飾品經驗，有父親去世後希望父親能持續見證自己往後生活的女兒，特別訂製了琉璃骨灰飾品並刻下「I will be there」字語，希望父親能以不同的形式陪伴自己認識世界；有逝去愛妻的丈夫在完成的飾品上留下「我永遠的寶貝」，作為對愛妻一生的告白。骨灰飾品的重要性，是為了讓活著的人們能夠在未來的人生裡能夠持續向前的安慰與祝福。
鑽石恆久遠是大家耳熟能詳的一句話，而作為骨灰飾品的鑽石紀念品更是永流傳的經典。人與人之間的情感最重要的是愛，而在親友離去後淬鍊而出的飾品則是情感的精華。隨著社會風氣開放，讓人們不再禁忌談論關於死亡的話題，能夠以更正向的態度面對死亡，以更溫柔的方式安撫內心的悲傷。