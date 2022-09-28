「PTT女神」葛盈瑄拍戲從頭哭到尾 被吼：不要再笑了
《茁劇場》系列第三部作品《誰說媽媽像月亮》即將於10月1日開播，男女主角張耀仁、葛盈瑄接受MyVideo專訪，兩人都坦言與導演王小棣合作壓力不小，張耀仁透露在拍攝過程常NG，最多曾一場戲NG將近20次，直呼對工作人員很抱歉，也坦言經常在片場被王小棣老師罵翻，令他相當難忘。
張耀仁說，王小棣最常在片場對他說的就是「卡卡卡卡」，接著會大喊「耀！仁！」，他就會知道沒有表現好，趕緊整理好情緒演下一次。他也透露王小棣是恩威並濟的教育演員，有次非常嚴厲的罵完他後，私底下再找他，態度突然變得判若兩人、語氣和藹的說：「耀仁啊，你每顆鏡頭要想一下，不要NG那麼多次，你回去想一下，不要給自己太多的壓力。」他因此獲得鼓勵，還對自己信心喊話，但結果隔天到片場照樣被罵翻，但他正向看待這一切，「挫折歸挫折，這就是成長。」
有「PTT表特女神」封號的葛盈瑄也分享，有次在拍一場她從家裡慌張走出門的戲，但因為她是平面模特兒出身，所以嘴角都會一直不自覺的上揚，導致表情不符合情緒，連續NG了4、5次，王小棣當場在門外怒吼：「盈瑄不要再笑了！」葛盈瑄心有餘悸表示：「我更緊張了，當時真的覺得緊張到我拍不下去，幸好最後還是有拍完。」她也預告該劇劇情相當催淚，「我本人是沒有很愛哭的，可是我在這部戲真的是從頭哭到尾，也是開啟了我一條愛哭之路。」