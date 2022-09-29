▲ 「Ford 全球關懷月」以行動響應企業社會責任使命

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在台灣，福特六和汽車也響應Ford全球關懷月，結合長期合作的公益夥伴傳遞善的力量。近幾年，九月均適逢華人最重視的中秋佳節，福特六和已連續三年徵求員工自發性將採購中秋禮盒之福利金額捐贈至「安得烈食物銀行」，支持更多樣的糧食支援規畫，或透過採購「喜憨兒基金會」中秋禮盒，幫助輕中度智能障礙的憨兒擁有一技之長，並輔導至就業市場助一臂之力，將中秋溫暖散佈到各個角落，相關計畫所累計之善款超過50萬元。
移動跨越山海 教育零距離
九月同樣是開學季和屬於928教師節的月份，在全球近年與新冠疫情抗戰至共存的歷程中，Ford Fund協同福特六和汽車持續支持「Teach For Taiwan 為台灣而教」教育基金會（以下簡稱 TFT），以善款協助TFT遍佈於全台偏鄉執教的老師及孩童，協助他們維繫健康安全，並在即便遭遇疫情影響的情況下，也能透過平板電腦的運用，以及聯網設備的建置，達成持續不中斷地學習，一起為消弭孩童接受教育的距離而努力。
Ford與TFT自其創立合作至今九個年頭，一同並肩為改變教育不平等的使命努力，透過 Ford 教育特派車「熊熊車」為國家未來棟樑跨越山海，讓一群年輕的教師們帶著教育熱忱與使命深入台灣每個角落。至今，TFT已與80所學校合作，服務全台9個縣市、6,000位學生，並送出九屆專業合格受訓師資，累積314位計畫成員進入高需求地區服務，且人數持續增長。
園遊活動募善意 一起團聚希望
總公司設立於桃園地區的福特六和汽車因地緣關係，與桃園家扶中心建立起多年合作，福特六和志工團長年致力於扶助家庭物資的協助發放，希望可以為桃園市內遭遇急難變故，以致生活貧困的兒少及家庭貢獻一份心力。而桃園家扶中心透過每年辦理園遊會，讓更多人知道家扶中心對貧困家庭與兒童提供的多元關懷和服務，並努力集合各方資源，藉此協助更多需要幫助的家庭。在Ford Fund的支持下，即將於11月20日舉辦的「2022桃園家扶親子園遊會」也在「Ford全球關懷月」期間展開活動宣傳，鼓勵更多民眾共同參與，不論是捐款贊助、認捐相關項目或園遊券、以及呼朋引伴實際參與園遊會活動，希望藉此讓更多人一同為需要幫助的兒童以及家庭多盡一份心，透過活動傳遞善的力量。