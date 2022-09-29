▲ 義大利沙發品牌 Rossini Sofas 台北旗艦展示中心正式營運，新品、布料同步導入

我是廣告 請繼續往下閱讀
揉合藝術與人文的展演空間
將積攥逾三十年的工藝堅持，幻化為得以身歷其境的舒適奢華之境；全新 Rossini Sofas 台北旗艦展示中心，遵循品牌結合傳統工藝與新創技術的品牌理念，在空間設計、規劃上完全遵循 Rossini Sofas 義大利原廠設計標準，設立全台最大的獨立品牌體驗中心，亦大量採用品牌專屬導角拱門概念、融合各式空間設計語彙、搭配光影變幻，演繹各領域的生活姿態。因應各式喜好與需求，以不同面料材質所打造的各式沙發匯聚於此，詮釋出風格獨具的義式展演氛圍；寓意國際務求蒞臨展示中心的每一位顧客都能夠親身感受 Rossini Sofas 義大利精品沙發對於專注打造單一品項的堅持，無論是沙發造型、面料材質選用甚或是機能需求都得以透過現場專業服務人員協助尋覓最適合自己的選擇。
閃耀 2022 義大利米蘭設計週｜寓意國際導入全新精品沙發系列
睽違兩年再度舉辦的 2022 米蘭設計週，作為身擁 100 % 純正義大利設計製造血統的 Rossini Sofas 當然也沒有缺席；不僅特別打造讓人宛如身在家中的舒適展演空間，更趁展會盛大開幕之際，發表 2022 年全新系列，驚豔眾人。無論是摩登俐落的 Dante、豐盈洗鍊的 Lovely、抑或是舒適自在的 Discovery，如此有著濃厚義大利設計美學與精細工藝的絕美成果，無疑成為眾人注目、享受的焦點。
寓意國際亦深刻理解國內層峰人士對於純正義大利製造的真切期盼，特別率市場之先，將三款 2022 年全新款式在第一時間導入來台，提供更豐富、多元的產品陣列，讓 Rossini Sofas 那對於原生義大利設計、工藝的不甘妥協，成為您家中無可取代的身心寄託。
DISCOVERY 探索 舒適的自由
Rossini Sofas 將前所未有的激進、前衛想法，以 Discovery 之名呈獻世界；一如其名，Discovery 採自由度極高的椅背前後移動設計，無論是背部承托、抑或是臀部座深，均讓乘坐者可以無拘無束，盡情探索那專屬於己身的完美坐姿。
LOVELY 如此 唯美雅緻
豐盈洗鍊，保有讓人一見傾心的絕美體態，是 Rossini Sofas 致力打造 Lovely 的初衷；扎實且柔韌適中的泡棉為義大利匠人精心挑選的皮革覆蓋其上，提供最上乘的支撐性。標誌性的頭枕採五段式可調整設計，家中的每一位成員都得以隨時所欲，尋得那份平靜心靈的美好依靠。
DANTE 摩登 俐落姿態
Rossini Sofas 以保有俐落靈巧且獨具優雅的義大利設計思維融入 Dante；低背設計為您的居家空間造就更有穿透感的視覺氛圍，且透過特殊的縫線設計彰顯上乘質感，俐落的薄型扶手與椅腳更讓 Dante 與輕巧畫上最完美的等號。
*各款沙發均有提供多種尺寸選擇與組合配置，詳情可私訊 Rossini Sofas 義大利精品沙發Facebook、Instagram 粉絲專頁、或致電洽詢。
精準工法 呈現當代極致奢華之境｜Fabric Collection 織布面料
Rossini Sofas 深刻了解消費者對於各式沙發面料材質的多元選用需求，全新 Fabric Collection 織布面料沙發同樣貫徹「Form follows function」現代化思維，取材自鄰近米蘭的布料重鎮科莫（Como），堅持採用100 % 義大利原生製造布料，嚴格把關工藝製程。提供精選 10 款系列面料、總計超過 150 種用色與樣式選擇；每一種色彩與面料搭配都充滿其風格獨具的工藝展現，如毛呢、編織、絨布、棉麻，再搭配單一或撞色等色彩搭配，讓每一位選購 Rossini Sofas 的顧客，其所擁有的精品沙發，在維持既有高度的工藝與質感之餘，亦能用更宜人的價格，成就只屬於自己的獨特風格。如今，包含既有的皮革面料在內，Rossini Sofas 義大利精品沙發提供總計超過 250 種面料選擇，矢志提供消費者個人化與品質兼具的義大利層峰享受。
傳承不朽義式工藝美學 敬獻層峰人士奢華體驗
Rossini Sofas 結合義式古典美學與創新製程，自 2010 年創立後便廣受來自全球 40 國消費者高度盛讚，並且於 2021 及 2022 疫情高峰期間，仍於全球各地市場屢創佳績。寓意國際作為台灣總代理，現導入全新沙發系列、以及 Fabric Collection 織布面料，矢志提供層峰人士最完整、全面的精品沙發與高階面料材質選用；此外，亦完善規劃全台經銷服務網絡，提供意見諮詢、實品體驗、訂製、修繕等全方位售前、售後服務，打造純正義大利製造血統的 Rossini Sofas 品牌體驗，重新定義當代居家奢華，敬邀消費者親臨展示中心鑑賞體驗。
台北旗艦展示中心
- 地址：台北市內湖區新湖三路 286 號
- 聯絡資訊：02-27900091
- 營業時間：週一至週五 13:00 pm - 21:00 pm｜週六（日） 11:00 am - 20:00 pm
- 地址：台中市南屯區五權西路二段 805 號
- 聯絡資訊：04-23860011
- 營業時間：週三至週五 13:00 pm - 21:00 pm｜週六（日） 11:00 am - 19:00 pm