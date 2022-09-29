Ferrari SP51靈感源自812 GTS

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Ferrari SP51由首席設計師Flavio Manzoni領導的法拉利設計團隊匠心打造，是一台採用前中置V12引擎配置的法拉利敞篷跑車。其源自812 GTS的結構並承襲其底盤和引擎配置。一眼望去，沒有車頂的造型設計更是令人驚豔，完美展現躍馬品牌純正的敞篷跑車性格，在賦予視覺享受或恣意馳騁的敞篷跑車駕馭樂趣上，盡顯法拉利純正的運動風範與迷人魅力。
如同每輛躍馬跑車的誕生，Ferrari SP51在空氣力學上也經過精密的開發測試，其中包括流體力學計算、風洞測試及動態測試，確保全新跑車座艙的超凡舒適性，並且在聲學舒適性和風感模擬上達到媲美Ferrari 812 GTS的極高水準。
Ferrari SP51的整體設計兼具力量感與和諧之美，這歸功於其流暢的車身線條、充滿肌肉感且玲瓏有致的車身曲面。新車的造型完美融合現代設計、優美曲線和極致感官享受，這主要得益於外觀和座艙中大量使用清晰可見的碳纖維元素。而引擎蓋上的造型環繞著兩個通風口設計，充滿動感與張力，更是一大設計亮點。
Ferrari SP51身披全新Rosso Passionale三層漆車色。法拉利專為這台新車研發出此配色，賦予其優雅卻不失侵略性的特質，同時也彰顯出大氣且端莊的氣質。而藍白相間的塗裝則更為強化了此視覺印象，此塗裝靈感源自具有傳奇色彩的躍馬車型—1955年的Ferrari 410 S。這套塗裝不僅應用於車身外觀也沿用至座艙內部設計。
車頭設計，專屬的大燈造型令Ferrari SP51個性鮮明且極具辨識度。同樣值得注意的是，新車的輪圈也經過專屬設計。各輪輻均採用翼型碳纖維結構，並在朝向前方的部分導入精美的同色系鑽石切割飾面。
車尾以拱形為主要設計特徵，尾燈鑲嵌在擾流板的下方。座艙後側緊連兩個飛扶壁結構，而兩個極具縱深感的碳纖維導流罩則使得視覺效果更為柔和。在這兩部分設計元素之間延伸出一個橫向的碳纖維翼片，充分發揮分割扶壁結構氣流的作用。由此產生的設計效果讓人聯想到採用「Targa」結構的車型，其懸浮式橋型設計優雅地遮蓋了防側翻保護裝置，並向20世紀60年代早期法拉利Sports Prototype車型所採用的設計理念致敬。
在這位臺灣躍馬車主全程參與的新車開發過程中，最令設計團隊精雕細琢的部分當屬座艙，其工藝及創意方面達到了令人欽佩的全新高度。座艙的個性化訂製圍繞著兩大主題：一個是將專為客戶打造的Rosso Passionale色料作為Alcantara®面料的主要配色；另一個則是有效利用整車外觀塗裝並沿用至座艙內部。因此，藍白條紋塗裝也再次出現在中控區域、兩個座椅間、儀表板周圍以及方向盤縫線上，營造出外觀和內裝無縫銜接的流暢之美，其中敞篷跑車的架構也發揮了舉足輕重的作用。
門板、儀表板下方和座椅側面採用了特殊面料，包括配以白色交叉縫線的藍色Kvadrat®面料裝飾，與塗裝相互呼應。座艙內部大量使用的亮面碳纖維裝飾，則與Nero Momo Opaco元素和諧呼應。多處白色刺繡圖案（包括方向盤下緣的躍馬廠徽和車型標誌）進一步凸顯法拉利時尚優雅、氣宇軒昂的視覺美感。
這台法拉利One-Off車型SP51專為一位來自臺灣的忠實躍馬收藏家所打造，他也是法拉利最重要的收藏家之一。這台雙座敞篷跑車的設計靈感源自812 GTS — 該車是過去50年間，法拉利推出的首款採用前中置V12引擎配置的非限量躍馬敞篷車型。而SP51大膽新銳的造型風格令人耳目一新。在沿襲812 GTS標誌性的優雅設計同時，新車進一步突破創新並帶來嶄新的敞篷駕駛樂趣。
Special Projects法拉利特別專案旨在根據客戶要求打造專屬設計的獨特躍馬車型（稱為One-Off車型），讓每位客戶擁有絕無僅有的躍馬跑車。每個專案完全源自客戶的想法，並由法拉利設計團隊負責設計開發。在確定車身比例和造型設計後，設計師團隊將製定詳細的設計方案和造型規劃，最後才進入全新One-Off車型的製作階段。整個過程平均耗時兩年左右，在此過程中客戶可以全程參與到設計評估與車型驗證工作中。最終，一台擁有躍馬品牌純粹靈魂且獨具一格的法拉利跑車才得以問世，並擁有與其他躍馬車型同宗同源的卓越品質。